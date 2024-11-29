Zeynep Casalini'den ''intihar'' itirafı - Son Dakika
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Yaşam

Zeynep Casalini'den ''intihar'' itirafı

Zeynep Casalini\'den \'\'intihar\'\' itirafı

Zeynep Casalini, bir dönem zor zamanlar geçirdiğini ve intiharı bile düşündüğünü belirterek, "Ertesi sabah Sezen bana bir şarkı gönderdi. O şarkı beni bataklıktan çekip aldı." dedi.

29.11.2024 09:44  Güncelleme: 10:04
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Şarkıcı Zeynep Casalini Nişantaşı'nda alışveriş yaparken objektiflere yakalandı. Basın mensuplarına samimi açıklamalarda bulunan Casalini, bir dönem intihar etmeyi düşündüğünü itiraf etti.

Zeynep Casalini'den 'intihar' itirafı

"İNTİHARI DÜŞÜNDÜM, SEZEN AKSU KURTARDI"

Snob Magazin'in haberine göre; zor zamanlarında duayen sanatçı Sezen Aksu'nun desteğini unutamadığını belirten Casalini, "23 Nisan gecesi hayatımın en kötü zamanlarından birini yaşadım. İntiharı bile düşündüm. Ertesi sabah Sezen, bana bir şarkı gönderdi. 'Felaket Manzara' dört ay önce çıktı ama o şarkı beni bataklıktan çekip aldı." diye konuştu.

"BÜYÜLÜ BİR İNSAN"

Sezen Aksu'nun birinin zorda olduğunu hissettiğini dile getiren şarkıcı, "Acayip büyülü insan. Bunlar filmlerde olur deriz ya, aynen oldu." dedi.

Zeynep Casalini'den 'intihar' itirafı

"HAYATTA HİÇBİR ŞEYİM YOK"

Casalini, "Çocuklarım, torunum ve arkadaşlarım var yapamazdım ama çok ciddi düşündüm. Deprem, ormanların kesilmesi gibi şeyler nedeniyle. Dünya acayip sahne, biz izliyoruz. Bize iyi etkisi olacak hiçbir şey olmuyor. Ben buna katlanamıyorum. Özellikle doğa katliamı etimden parça koparıyor. Bu arada hayatta hiçbir şeyim yok." ifadelerini kullandı.

Zeynep Casalini'den 'intihar' itirafı

"MÜZİĞİ BIRAKMADIM"

" Bodrum'a yerleşti, müziği bıraktı" iddialarına yanıt veren şarkıcı, "Hiçbir zaman müziği bırakmadım. Yıllardır bırakmadığımı söylüyorum. Hayatımda müzik olmasa depresyondan ölürüm. Beni ayakta müzik tutuyor. Bırakma niyetim yok, dört elle sarılıyorum." dedi.

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Son Dakika Yaşam Zeynep Casalini'den ''intihar'' itirafı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Veysi Karaman:
    umudunuzu kaybetmeyin umut Allah'tan intihar çözüm değil. 3 0 Yanıtla
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