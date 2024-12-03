Zeynep'in Astsubay Olma Hayali Jandarma Ekipleri Sayesinde Gerçekleşti - Son Dakika
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Yaşam

Zeynep'in Astsubay Olma Hayali Jandarma Ekipleri Sayesinde Gerçekleşti

Zeynep\'in Astsubay Olma Hayali Jandarma Ekipleri Sayesinde Gerçekleşti

Nevşehir'in Göreme beldesinde west sendromu ile mücadele eden 30 yaşındaki Zeynep Uğur, jandarma ekiplerinin desteğiyle astsubay olma hayalini gerçekleştirdi. Jandarma üniforması giydirilen Uğur, doğum gününde sürpriz bir kutlama da yaşadı.

03.12.2024 18:21  Güncelleme: 18:23
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NEVŞEHİR'in Göreme beldesinde 2 yaşında geçirdiği havale sonucu west sendromuna yakalanan Zeynep Uğur'un (30) astsubay olma hayali, jandarma ekipleri sayesinde gerçek oldu.

Merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde yaşayan Zeynep Uğur, 2 yaşında geçirdiği havale sonucunda west sendromlu oldu. İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamındaki ziyaretleri sırasında Uğur'un astsubay olma hayalinin olduğunu öğrendi. Ekipler, Uğur'un hayalini gerçekleştirmek için harekete geçti. Jandarma üniforması giydirilen Zeynep Uğur, devriye aracı ile Göreme Jandarma Komutanlığı asayiş noktasına getirildi. Peribacası içinde bulunan asayiş noktasına gezen Uğur'un, doğum günü olması nedeniyle sürpriz kutlama da yapıldı. Pasta kesen Uğur, ekipler ile vakit geçirdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Zeynep'in Astsubay Olma Hayali Jandarma Ekipleri Sayesinde Gerçekleşti - Son Dakika

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