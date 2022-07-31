Hayalleri için dakikalarla yarıştılar - Son Dakika
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Hayalleri için dakikalarla yarıştılar

31.07.2022 11:29
Hayalleri için dakikalarla yarıştılar

- Hayalleri için dakikalarla yarıştılar Sivas'ta Kamu Personeli Seçme sınavına girecek olan adaylar hayallerine kavuşmak için dakikalarla yarıştılar Sivas'ta Kamu Personeli Seçme sınavına girecek olan adaylar hayallerine kavuşmak için dakikalarla yarıştılar.

- Hayalleri için dakikalarla yarıştılar

Sivas'ta Kamu Personeli Seçme sınavına girecek olan adaylar hayallerine kavuşmak için dakikalarla yarıştılar

SİVAS - Sivas'ta Kamu Personeli Seçme sınavına girecek olan adaylar hayallerine kavuşmak için dakikalarla yarıştılar.

2022 yılı lisans düzeyi Kamu Personel Seçme Sınavı Genel Yetenek, Genel Kültür birinci oturumu saat 10.15'te başladı. Erken saatlerde sınavın yapılacağı merkezlere gelen adayların heyecanlı olduğu görüldü. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde sınava girecek adaylar, giriş belgelerini göstererek ve arama yapılarak içeriye alındı. Saat 10.00'a yaklaştığında ise adaylar zamanla yarıştı. Kimi adaylar sınav salonun kapısının kapatılmasına dakikalar kala sınava yetişti. Koşarak sınav salonuna gelen adaylar aramaları yapıldıktan sonra hemen içeri alındı. Saat 10.00 itibariyle ise 15 dakika kuralı sebebiyle kapılar kapatıldı.

Kaynak: İHA
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Sivas, Saat, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hayalleri için dakikalarla yarıştılar - Son Dakika

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