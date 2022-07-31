2022 yılı lisans düzeyi Kamu Personel Seçme Sınavı Genel Yetenek, Genel Kültür birinci oturumu saat 10.15'te başladı. Erken saatlerde sınavın yapılacağı merkezlere gelen adayların heyecanlı olduğu görüldü. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde sınava girecek adaylar, giriş belgelerini göstererek ve arama yapılarak içeriye alındı. Saat 10.00'a yaklaştığında ise adaylar zamanla yarıştı. Kimi adaylar sınav salonun kapısının kapatılmasına dakikalar kala sınava yetişti. Koşarak sınav salonuna gelen adaylar aramaları yapıldıktan sonra hemen içeri alındı. Saat 10.00 itibariyle ise 15 dakika kuralı sebebiyle kapılar kapatıldı.

Kaynak: İHA

Sivas, Saat, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Hayalleri için dakikalarla yarıştılar - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.