Gömeç'te 1. Anadolu Tıbbi, Aromatik ve Doğal Boya Bitkileri Sempozyumu Başlıyor
Yerel

Gömeç'te 1. Anadolu Tıbbi, Aromatik ve Doğal Boya Bitkileri Sempozyumu Başlıyor

07.12.2025 13:18  Güncelleme: 15:19
Balıkesir'in Gömeç ilçesinde düzenlenecek sempozyum, Anadolu'nun kadim bitki mirasını bilimsel ve kültürel açıdan ele alacak. Etkinlikte 80'in üzerinde etkinlik gerçekleştirilecek.

(BALIKESİR) - Balıkesir'in Gömeç ilçesinde organize edilen 1. Anadolu Tıbbi, Aromatik ve Doğal Boya Bitkileri Sempozyumu 12 Aralık Cuma başlayacak. Sempozyumda Anadolu'nun kadim bitki mirası bilimsel, kültürel ve ekolojik açıdan ele alınacak.

Anadolu Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Derneği (ANATABDER) tarafından düzenlenen 1. Anadolu Tıbbi, Aromatik ve Doğal Boya Bitkileri Sempozyumu, 12-14 Aralık 2025 tarihlerinde Gömeç Belediyesi Nuri Bozyel Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Etkinlik Gömeç Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle düzenleniyor.

Bu yıl "Bereket ve Bellek: Yuvamız Anadolu, Rehberimiz Bitkiler" temasıyla yapılacak sempozyumda Anadolu'nun kadim bitki belleği, etnobotanik birikimi, doğal boya kültürü ve geleneksel otacılık pratikleri ele alınacak. Üç gün boyunca 38 bilimsel bildiri, 4 panel, 33 yetişkin atölyesi, 6 çocuk atölyesi, konser ve sahne performansları ile birlikte 80'in üzerinde etkinlik düzenlenecek.

Sempozyuma Türkiye'nin farklı üniversitelerinden 15 akademisyen, tıbbi–aromatik bitkiler alanında çalışan 45 uzman, üreticiler, sanatçılar, araştırmacılar ve öğrenciler katılacak. Aynı tarihlerde düzenlenecek Kuzey Ege'nin ilk Ekolojik Yılbaşı Pazarı ise 50'ye yakın firmanın doğal kozmetiklerden zeytinyağına, hediyelik ürünlerden aktariye ürünlerine uzanan geniş bir yelpazede ürün sunacağı stantlara ev sahipliği yapacak.

ANATABDER Başkanı Nazım Tanrıkulu, sempozyumun Anadolu'nun bitkisel mirasını bilimsel ve kültürel boyutlarıyla ele alan önemli bir buluşma olduğunu belirterek, desteklerinden dolayı Gömeç Belediye Başkanı Melih Bağcı ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'a teşekkür etti.

Gömeç Belediye Başkanı Melih Bağcı ise ilçenin üretim kültürü ve bitkisel çeşitliliğiyle böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmasından memnuniyet duyduklarını ifade ederek, "Bu sempozyum Gömeç'in hem doğasına hem kültürel mirasına hem de bilimsel potansiyeline ışık tutuyor" dedi.

Kaynak: ANKA

