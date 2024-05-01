1 Mayıs Bandırma'da kutlandı - Son Dakika
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Yerel

1 Mayıs Bandırma'da kutlandı

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, '1 Mayıs İşçi Bayramı' dolayısıyla yürüyüş ve kutlama programı yapıldı. Bandırma'da düzenlenen '1 Mayıs İşçi Bayramı' kutlamaları İstanbul Deniz Otobüsü iskelesi önünde başladı. Sendikalar ve işçi gruplarından oluşan kalabalık, sloganlarla etkinlik alanı olan Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı, Bandırma Emek Platformu Dönem Sözcüsü ve Petrol İş Sendikası Bandırma Şube Başkanı Tuncay Topuz yaptı.

01.05.2024 15:47
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1 Mayıs Bandırma'da kutlandı

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, "1 Mayıs İşçi Bayramı" dolayısıyla yürüyüş ve kutlama programı yapıldı.

Bandırma'da düzenlenen "1 Mayıs İşçi Bayramı" kutlamaları İstanbul Deniz Otobüsü iskelesi önünde başladı. Sendikalar ve işçi gruplarından oluşan kalabalık, sloganlarla etkinlik alanı olan Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Tüm grupların meydandaki yerlerini almalarının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı, Bandırma Emek Platformu Dönem Sözcüsü ve Petrol İş Sendikası Bandırma Şube Başkanı Tuncay Topuz yaptı.

Tuncay Topuz konuşmasında, "Eşitlikten ve adaletten yana olanlar, insanca bir yaşam ve güzel bir gelecek isteyenler, 1 Mayıs birlik, mücadele ve dayanışma gününüz kutlu olsun. Bugün burada sömürünün, açlığın, yoksulluğun ve baskının olmadığı insanca bir dünya özlemiyle bir araya geldik. İşyerlerinde insan onuruna yakışır çalışma şartlarını savunmak için buralardayız. Tüm emekçiler için sömürü ve zulme karşı sesimizi çıkarmak için toplandık," dedi.

Kaynak: İHA

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