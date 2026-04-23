Üye Girişi
Son Dakika Logo

1 Mayıs'ta Adalet İçin Alanlarda Olacağız

23.04.2026 10:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DİSK Rize-Artvin Şube Başkanı Bilgin, 1 Mayıs'ta emekçilerin sorunlarını dile getirecek.

Haber : Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - DİSK Rize- Artvin Şube Başkanı Selim Bilgin, "Biz vergide, gelirde ve ülkede adalet istiyoruz. Bunu da 1 Mayıs meydanlarında güçlü bir şekilde dile getireceğiz. Artvin Şubesi olarak 1 Mayıs kortejinde Fındıklı'da, Hopa'da ve Artvin merkezde olacağız. Tüm dostlarımızı, bu sorunlarımızı dile getirirken yan yana, kol kola olmaya davet ediyorum. 1 Mayıs'ta alanlarda buluşalım, mücadelemizi hep birlikte yükseltelim" dedi.

Bilgin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesinde ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, emekçilerin yaşadığı ekonomik kayıplara ve sendikal baskılara dikkati çekti. Bilgin, 1 Mayıs'ta alanlarda olacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Emekçiler baskı altındadır. Emekçiler, aldıkları ücretle çocuklarını geçindirememektedir. Yapılan kısmi artışlara rağmen ücretler erimiştir. Bu ay itibarıyla son 5 ayda ücretler yaklaşık 2 bin 500 lira değer kaybetmiştir. Bizim bir çağrımız ve dile getirdiğimiz sorunlar var. Emekçiler vergi vermesin demiyoruz ancak vergi oranlarının sabitlenmesini istiyoruz. Vergiler çok yüksek, ücretler ise günden güne erimektedir."

Sendikal örgütlenmenin önünde engeller bulunmaktadır ve bunların kaldırılması gerekmektedir. Demokratik hukuk devletine yakışmayan uygulamalar söz konusudur. Nitekim dün de gördüğünüz gibi, haklarını arayan, hak ettikleri maaşı talep eden 110 işçi, madenci ve emekçi gözaltına alınmıştır. Bu uygulamaların yanlış olduğunu ifade ediyor ve buna karşı sesimizi alanlarda yükselteceğimizi söylüyoruz.

Biz vergide, gelirde ve ülkede adalet istiyoruz. Bunu da 1 Mayıs meydanlarında güçlü bir şekilde dile getireceğiz. Artvin Şubesi olarak 1 Mayıs kortejinde Fındıklı'da, Hopa'da ve Artvin merkezde olacağız. Tüm dostlarımızı, bu sorunlarımızı dile getirirken yan yana, kol kola olmaya davet ediyorum. 1 Mayıs'ta alanlarda buluşalım, mücadelemizi hep birlikte yükseltelim."

Kaynak: ANKA

1 Mayıs, Ekonomi, Artvin, Yerel, Rize, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2026 10:24:26. #7.13#
SON DAKİKA: 1 Mayıs'ta Adalet İçin Alanlarda Olacağız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.