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1 Mayıs Tertip Komitesi, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti.

Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen ziyarete, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Eskişehir Şubesi Eş Başkanı aynı zamanda da KESK Dönem Sözcüsü Sağlık Umut Özge Yılmaz, Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) Eskişehir Şube Başkanı Sertaç Durdu, Eskişehir Bilecik Tabip Odası Başkanı Hamit Güçlüer, DİSK Eskişehir Bölge Temsilcisi Zeynep Kaya katıldı.

Başkan Kurt ile yerel seçimlerden 1 Mayıs'a birçok konuda sohbet eden 1 Mayıs Tertip Komitesi, 31 Mart Yerel Seçimlerinde yeniden Odunpazarı Belediye Başkanı seçilen Başkan Kurt'u tebrik etti. Başkan Kurt'a başarılarının devam etmesi temennisinde bulunan tertip komitesi, 1 Mayıs hazırlıkları ile ilgili Başkan Kurt'a bilgi verdi.

1 Mayıs Tertip Komitesinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi'nin katılımcı bir yönetim anlayışı ile yönetildiğini belirtti. Bu katılımcı anlayışın yeni dönemde daha da genişleteceklerini kaydeden Başkan Kurt, demokratik kitle örgütleri ile iş birliği yapmaya devam edeceklerini söyledi. Başkan Kurt, 1 Mayıs'ta işçi ve emekçilerle birlikte 1 Mayıs alanında olacaklarını da sözlerine ekledi. - ESKİŞEHİR