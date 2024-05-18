1. Osmangazi Gençlik ve Spor Şöleni'nde Reckol ve diğer rapçiler gençlerle buluştu - Son Dakika
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Yerel

1. Osmangazi Gençlik ve Spor Şöleni'nde Reckol ve diğer rapçiler gençlerle buluştu

1. Osmangazi Gençlik ve Spor Şöleni\'nde Reckol ve diğer rapçiler gençlerle buluştu

Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen 1. Osmangazi Gençlik ve Spor Şöleni'nin ilk gününde Reckol, Kuty ve Ege Boran sahne aldı. Gençlerin büyük ilgi gösterdiği konserde rap şarkıları seslendirildi.

18.05.2024 16:32  Güncelleme: 16:34
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Osmangazi Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde düzenlenen 1. Osmangazi Gençlik ve Spor Şöleni'nin ilk gününde sahneye çıkan Reckol, Kuty ve Ege Boran, verdikleri konser ile Osmangazili gençlerin bayram coşkusuna ortak oldu.

Osmangazi Meydanı'nda düzenlenen konser programında sahneye ilk olarak Türkçe rapin son dönemdeki en popüler isimlerinden Reckol çıktı. Ünlü rapçiyi dinlemek isteyen hayranları, saatler öncesinden Osmangazi Meydanı'na akın etti. Konserine gençlerin ağzından düşmeyen şarkısı Talibana ile başlayan Reckol, kendisini dinlemeye gelen binlerce hayranı ile birlikte sevilen şarkısını coşkuyla hep bir ağızdan seslendirdi. Hareketli şarkıları ve muhteşem enerjileriyle Osmangazili gençlere unutamayacakları bir gece yaşatan ünlü rapçi, harika performansıyla hayranlarından büyük alkış aldı.

Konserin ikinci bölümünde ise Türk rapinin genç yıldızları Reckol, Kuty ve Ege Boran birlikte sahneye çıktı. Aradan Çok Yıllar Geçti, Öldürdün Beni, İmkansız ve Sil Baştan gibi gençler tarafından oldukça beğenilen şarkılarını birlikte seslendiren üçlü, yaklaşık iki saat boyunca Osmangazili gençlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Sahneye çıkarak gençleri selamlayan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, "Bursalı olan Reckol, kentimizin bir değeri. Son dönemde Türkçe rapin en önemli isimlerinin başında geliyor. Gençlerimiz tarafından büyük ilgi gören bu müzik gurubuna önemli katkıları olmuş bir isim. Ben inanıyorum ki kendisini çok daha iyi yerlerde göreceğiz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı bugün başlattığımız etkinlikler ile üç gün boyunca kutlayacağız. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi gençlerimiz bizim ümidimiz. Gençlerimizi hem sahnede hem alanlarda görmek istiyoruz. Şimdi müzik zamanı. Reckol'a ve bu konserde bizleri yalnız bırakmayan siz gençlerimize teşekkür ediyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nızı şimdiden kutluyorum" dedi.

Reckol da yaptığı konuşmada, "Gençler, sizin gibi başkanlarımız sayesinde artık eğlenebiliyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı gibi anlamlı bir günde böyle güzel etkinlikleri biz gençlere sunduğunuz için size teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Başkan Aydın, konuşmasının ardından Reckol'a çiçek ve plaket takdim ettim. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 1. Osmangazi Gençlik ve Spor Şöleni'nde Reckol ve diğer rapçiler gençlerle buluştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: 1. Osmangazi Gençlik ve Spor Şöleni'nde Reckol ve diğer rapçiler gençlerle buluştu - Son Dakika
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