1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Kutlandı

Kıyı Ege Belediyeler ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Başkan Aras mesajında, "Üç tarafı denizlerle çevrili, iki stratejik boğaza sahip ve kıtaları birbirine bağlayan ülkemiz için kabotaj hakkı; yalnızca bir ulaşım düzenlemesi değil, ekonomik bağımsızlığın, egemenliğin ve stratejik gücün denizlerdeki ifadesidir. Büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, çağının çok ilerisinde bir öngörüyle, Türk denizciliğinin önündeki engelleri kaldırmış; Cumhuriyetin rotasını tam bağımsızlığa çevirmiştir. O rota; mavi sulara açılan, kendi gemisini yapan, kendi limanını işleten, kendi denizinde kendi bayrağını özgürce dalgalandıran bir Türkiye'dir. Türkiye'nin en uzun sahil şeridine sahip ili olan Muğla'mız ise Bin 500 kilometreye yaklaşan kıyı uzunluğuyla tarih boyunca denizle var olmuş, deniz emeğiyle büyümüş bir kıyı kentidir. Bu nedenle Kabotaj Kanunu, Muğla için; emeğin, kimliğin ve geleceğin korunması anlamına gelir. Bizler, tarihimizden aldığımız kadim denizcilik kültürünü ve Ata'mızın çağdaş denizcilik vizyonunu rehber edinerek ilerliyoruz. Limanlarımızı güçlendiriyor, deniz taşımacılığını yaygınlaştırıyor, balıkçımızın ekmeğine sahip çıkıyor ve mavi yolculuğumuzu umutla geleceğe taşıyoruz. Denizleri koruyarak sürdürülebilirliği esas alan politikalarla Ata'mızın çizdiği ileri denizcilik rotasına kararlılıkla yelken alıyoruz. Mavi Vatan'daki bağımsızlığımızın simgesi Kabotaj Kanunu'nun 99'uncu yıl dönümü ve 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlu olsun" dedi. - MUĞLA