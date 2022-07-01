1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 96. yılı Beşiktaş meydanda kutlandı

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 96. yıl dönümü Beşiktaş meydanda yapılan törenle kutlandı.

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 96. yıl dönümü Beşiktaş meydanda bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Anıtı önünde düzenlenen tören ile kutlandı. Törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral İbrahim Özdem Koçer, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu ve Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran'ın yanı sıra vatandaşlar da katıldı.

Barbaros Hayrettin Paşa Anıtı önünde İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunmasının ardından başlayan törende konuşan Vali Ali Yerlikaya, "Bugün denizlerimizdeki hakimiyetimizin ve bağımsızlığımızın sembolü Kabotaj Bayramı'mızın 96. yıl dönümü. Aynı zamanda adını dünya denizcilik tarihine altın harflerle yazdıran, Denizcilerin Piri Barbaros Hayrettin Paşa'mızı yad ettiğimiz gün. Bizim için 1 Temmuz karasularımızda egemenliğimizin tanındığı ve denizlerdeki varlığımızı güçlendirdiğimiz günü ifade ediyor. 'Güçlü ve Büyüyen Türkiye' idealimizde, üç tarafı denizlerle çevrili ülkemize ve Mavi Vatan'a verdiğimiz sözümüz: 'Denizciliğimizin gelişmesi, yelkenlerimizin daima rüzgarlarla dolması sözüdür.' Bu hedefle; modern tersanelerimizde ürettiğimiz gemilerle gücümüze güç katıyor; kıyılarımızdaki limanlarla dünyaya bağlanıyoruz. Allah'ın izniyle rotamızı değiştirmeye hiçbir fırtınanın gücü yetmeyecek. Bu duygu ve düşüncelerle; Büyük denizci Kaptan-ı Derya Barbaros Hayrettin Paşa'yı, bu müstesna günü bizlere kazandıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve ebediyete irtihal eden denizcilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor; Kabotaj ve Denizcilik Bayramı'mızı kutluyorum" ifadelerini kullandı. Konuşmanın ardından katılımcılar Barbaros Hayrettin Paşa türbesini ziyaret edip dua etti. Duaların ardından Vali Ali Yerlikaya türbede bulunan özel defteri imzaladı. Öte yandan Kıyı Emniyet Ekipleri tarafından denizde su tankları ve botlar ile gösteriler gerçekleştirildi. Katılımcıların yanı sıra vatandaşlar da gösterileri büyük ilgiyle izledi. Tören Beşiktaş İskele'den denize çelenk bırakılması ile sona erdi. - İSTANBUL