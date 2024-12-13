10. Altın Karınca Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika
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Yerel

10. Altın Karınca Ödülleri Sahiplerini Buldu

10. Altın Karınca Ödülleri Sahiplerini Buldu

İstanbul'da düzenlenen 10. Altın Karınca Ödülleri'nde, büyükşehir belediyelerinin çeşitli yenilikçi projeleri ödüllendirildi. Büyükçekmece Belediyesi, "CoastWAVE Projesi" ile Afet Yönetimi ve "Yeşil İşyeri Projesi" ile İklim Değişikliği ve Çevre Yönetimi kategorilerinde ödül aldı.

13.12.2024 10:51  Güncelleme: 11:04
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İstanbul'da bu yıl 10'nuncusu düzenlenen Altın Karınca Ödülleri, belediyelerin yenilikçi ve ilham veren projelerine verildi.

Büyükçekmece Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü "CoastWAVE Projesi" ile Afet Yönetimi Kategorisinde, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ise "Yeşil İşyeri Projesi" ile İklim Değişikliği ve Çevre Yönetimi Kategorisinde ödül almaya hak kazandı.

10 kategoride 55 proje ödüllendirildi

Belediyelerin ilham veren projelerini ödüllendiren Altın Karınca Ödülleri, 12 Aralık'ta İstanbul'da düzenlenen törenle onuncu kez sahiplerini buldu.

Afet Yönetimi, Akıllı Şehir Uygulamaları, İklim Değişikliği ve Çevre Yönetimi, Kentsel Tasarım ve Mimari, Kültür ve Sanat, Sosyal Hizmetler, Şehir Planlama ve Altyapı, Ulaşım ve Hareketlilik, Yerel Kalkınma, Yönetişim ve Katılımcılık olmak üzere 10 kategoride 55 proje ekibi ödüllendirildi.

Törende konuşan MBB ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Şehirlerimizi daha yaşanabilir, sürdürülebilir ve kapsayıcı hale getiren yenilikçi projeleri ve arkasındaki değerli ekipleri alkışlamak için bir aradayız" ifadesini kullandı.

Tsunami alanında ilk ve tek proje

Büyükçekmece Belediyesi, 10. Altın Karınca Ödüllerinde bu yıl 2 kategoride birden ödül alma başarısı gösterdi. Türkiye'de "Tsunamiye Hazır Tanınma Sertifikası" alan ilk belediye olan Büyükçekmece Belediyesi, CoastWAVE Projesi ile ödüle layık görüldü. CoastWAVE Projesi Tsunami hazırlıkları kapsamında afet dirençliliği arttırma, deprem sonrası meydana gelebilecek tsunami konusunda halkı bilgilendirme ve bilinçlendirme, ikincil bir afet türü olan ve ülkemizde bu konuda yapılan ilk çalışma olması sebebiyle diğer ilçe belediyelerine ve ilçelere örnek iyi bir uygulama. Büyükçekmece Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü'nün hayata geçirdiği CoastWAVE projesi, ülkemizde tsunami alanında yapılan ilk ve tek proje.

Yeşil İşyeri Projesi örnek bir çevre projesi

Büyükçekmece Belediyesi'nin ikinci ödülü ise, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'nce hayata geçirilen "Yeşil İşyeri Projesi" oldu. Yeşil İşyeri Projesi, Büyükçekmece ilçesi genelinde bulunan işletmelerin faaliyetlerinde çevreci davranışlar hususunda bireysel hedefler koyulmasının, enerji tasarrufu, kazanımı ve çevrenin korunmasına yönelik olarak yapılacak denetimlerde enerji ve çevre konusunda daha verimli ve temiz olarak çalışmasını sağlamak.

"Önemli bir ödül aldık"

"Marmara Belediyeler Birliği Altın Karınca ödüllerini 10'uncu kez dağıttı. Belediyelerimizde örnek olacak, sürdürülebilir, devamını getirme anlamında ışık tutacak önemli projeleri seçtiler ve ödüllendirdiler. Büyükçekmece Belediyesi de bir tanesi "Yeşil İş yeri" enerjinin tasarruflu kullanılması, enerji alanında örnek bir ödül aldı. Bir diğeri günümüzün konusu deprem ve depreme bağlı olarak tsunami alanında önemli bir ödül aldık. Bu ödül muhtemel büyük İstanbul Depremi'nde Marmara Denizi'nin oluşturacağı tsunamiyi; UNESCO, İstanbul Kandilli Rasathanesi Deprem Enstitüsü, İBB'nin ekipleri, Büyükçekmece ekipleri 2021'de çalışmaya başladılar. 2024'ün başında ödülü UNESCO ekibi Büyükçekmece'de geldi, bize takdim etti. Nedir bu ödül? Avrupa'da Cannes şehrinden sonra ikinci "Tsunamiye Hazır Şehir" unvanıyla Büyükçekmece aldı. Muhtemel depremde, büyük bir tsunami meydana gelecekse veyahut da muhtemel büyük bir depremde nasıl bir tsunami göreceğiz onu bilemiyoruz ama bu dalga hareketlerini ölçüp, 7 dakika önceden haber veren, merkezi Büyükçekmece Marina'da kurulan yeraltı, denizaltı hareketlerini, dalga hareketlerini ölçen bir ölçü merkezinden oluşuyor. Türkiye'de ilk defa olduğu için bilinmiyor. Bu 10'uncu altın karınca ödülleriyle de kamuoyu tarafından biraz daha fazla duyurmuş oldu. Arkadaşlarıma, müdürlerime ve onların ekiplerine çok teşekkür ediyorum." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 10. Altın Karınca Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika

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