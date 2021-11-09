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10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları - Son Dakika

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları

09.11.2021 17:35
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları

ESKİŞEHİR (İHA) – 10 Kasım Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83'üncü yıldönümü nedeniyle Eskişehir'de birçok kişi ve kurum anma mesajı yayınladı.

ESKİŞEHİR (İHA) – 10 Kasım Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83'üncü yıldönümü nedeniyle Eskişehir'de birçok kişi ve kurum anma mesajı yayınladı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında, "Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, aziz milletimizin kurtuluş mücadelesine önderlik ederek emperyalizmi yenilgiye uğratmış ve taşıdığı bağımsızlık ve özgürlük meşalesi ile tüm mazlum milletlere ışık tutmuştur. Hayatını ülkesine, milletine ve ideallerine adamış büyük önder Atatürk, bu vatanı emanet ettiği Türk gençliği için de eşsiz bir ilham kaynağıdır. Üstün kişiliği ile tarihe mal olmuş büyük önder Atatürk'ün eserlerini başta Cumhuriyetimiz olmak üzere bundan sonra da yaşatmaya devam edecek ve 10 Kasım'ları onun düşüncelerini daha iyi anlamak ve anlatmak için bir fırsat olarak göreceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 83. yıl dönümünde saygı, rahmet ve minnetle anıyorum" sözlerini kullandı.

"Atatürk, yaptığı devrimlerle Türk toplumunu çağdaş ülkeler seviyesine taşıdı"

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83'üncü yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajında, "Kurtuluş Savaşı'mızın önderi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 83'üncü yıldönümünde saygı, sevgi, özlem ve minnetle anıyoruz. Kurduğu cumhuriyet ile esaret altındaki pek çok millete yol gösteren Atatürk, yaptığı devrimlerle de Türk toplumunu çağdaş ülkeler seviyesine taşıdı. Ebediyete intikalinin yıl dönümünde Büyük Önder Atatürk, silah arkadaşları ve vatan için şehit düşen tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum" dedi.

"Atatürk, dünyaya mührünü vuran bir komutandı"

Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık ise 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajında, Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği hedefler doğrultusunda Türkiye'yi daha da ileriye taşımaya çalışmanın önemine vurgu yaptı. Bağımsızlıktan, kurucu değerlerden taviz verilmemesi gerektiğini belirten Bıyık, "Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk; geleceğimize ışık tutan, milletinden aldığı güçle bizleri aydınlık yarınlara taşıyan bir dünya lideridir. Atatürk ileriyi gören bir devlet adamı, siyasi ve askeri başarıları ile dünyaya mührünü vuran bir komutandı. 'Atatürk ölmedi yüreğimde yaşıyor' sözleriyle içimize nakşettiğimiz Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Ruhu şad olsun" ifadelerini kullandı.

"Bize düşen, Atatürk'ün ülkemiz için ortaya koyduğu vizyonu hayata geçirmek üzere çalışmaktır"

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli de 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Anadolu topraklarından başlayan bağımsızlık ve özgürlük mücadelesi hiç kuşku yoktur ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları sayesinde başarıya ulaşmıştır. Mustafa Kemal Atatürk, askeri zaferlerin ekonomik zaferlerle taçlandırılması gerektiğini ifade ederek, Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmakla kalmamış, emsalsiz dehası ile kalkınma seferberliği başlatarak, eğitimden sanata hukuktan ekonomiye her alanda çağın ötesinde bir vizyonla inkılaplar gerçekleştirmiştir. Bize düşen, 10 Kasım'ları bir yas günü haline getirmek değil, O'nun hedeflerini, fikirlerini hissetmek ve ülkemiz için ortaya koyduğu vizyonu hayata geçirmek üzere çalışmaktır. EOSB olarak, O'nun bizlere bıraktığı en büyük eseri olan Türkiye Cumhuriyeti'ni gösterdiği hedeflere ulaştırmak üzere var gücümüzle çalışıyoruz. Kalkınma yolunda her sene çok sayıda yeni sanayi tesisini Eskişehir OSB'ye kazandırarak, ekonomik büyümeye ve gelişmeye katkı sağlamayı sürdürüyoruz."

"Atatürk, bir milletin kaderinin nasıl değişebileceğini dünyaya gösterdi"

Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83'üncü yıl dönümü dolayısıyla yayınladığı mesajında, Büyük Önder Atatürk'ü sevgi, saygı, şükran ve özlemle andıklarını ifade etti. Başkan Kesikbaş mesajında, "Bir milletin kaderinin nasıl değişebileceğini dünyaya gösteren, Cumhuriyetimizin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 83 üncü yıldönümünde sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz. Askeri dehasının yanında ekonomide ve bağımsızlıkta ortaya koyduğu hedefler bugün bize emanettir. Bu emanetlere sahip çıkmak ise bizlere çizdiği "Ulusa ve ülkeye hizmet görevi bitmeyecektir" vizyonunda yer almaktadır. Bu vesileyle Büyük Önder Atatürk'ün yüksek hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz" diye aktardı. - ESKİŞEHİR

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti, 10 Kasım, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları - Son Dakika


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