10 metrelik su kuyusuna düşen kedi kurtarıldı
KIRIKKALE - Kırıkkale yaklaşık 10 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen kedi, itfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesi sonucu sağ olarak kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Osman Gazi Mahallesi'nde su kuyusunda kedi sesini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kuyunun derinliği ve yapısını göz önünde bulundurarak kurtarma operasyonu planladı. İtfaiye eri, halat yardımıyla kuyunun içine indi. Titizlikle yürütülen operasyon sonucunda, kedi sağ salim kurtarılarak tekrar gün yüzüne çıkarıldı.
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