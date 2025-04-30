100 haneyi etkileyen arazi yolu açıldı - Son Dakika
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Yerel

100 haneyi etkileyen arazi yolu açıldı

100 haneyi etkileyen arazi yolu açıldı

Şehitkamil'in kırsal mahallelerinden Sarılar'ın uzun yıllardır devam eden arazi yolu sorununu Başkan Umut Yılmaz ortadan kaldırdı.

30.04.2025 15:57  Güncelleme: 16:00
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Şehitkamil'in kırsal mahallelerinden Sarılar'ın uzun yıllardır devam eden arazi yolu sorununu Başkan Umut Yılmaz ortadan kaldırdı. Bölge sakinlerinin talebi sonrası Yılmaz'ın talimatıyla başlayan yol açma çalışmalarının tamamlanmasıyla, 100 hane hayvanlarını kolaylıkla meraya götürebilecek, arazi sahipleri de tarlalarına dikim yapabilecek.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, kırsal Sarılar Mahallesi'nin uzun yıllara dayanan arazi yolu sorununu çözdü. Geçtiğimiz günlerde mahalleyi ziyaret eden Yılmaz, bölge sakinlerinden gelen arazi yolu talebini geri çevirmedi ve çalışmaların bir an önce başlayacağının sözünü verdi.

Başkan Yılmaz, sözünü 1 haftada yerinde getirdi

Yılmaz, ziyarette verdiği sözü 1 hafta içerisinde yerine getirdi. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yaklaşık 1,5 kilometrelik arazi yolu açılması için çalışmalar başladı. Yolların kepçeyle açıldığı bölgede mucurlama işlemi de devam ediyor. Çalışmalar mahalle sakinleri tarafından büyük bir sevinçle karşılandı.

"Yıllardır bekliyordu, umut başkanın sayesinde açılıyor"

Sarılar Mahallesi Muhtarı Osman Işık, çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Işık, "Başkanımız Sayın Umut Yılmaz, geçen hafta köyümüze geldiğinde arazi yolu için söz vermişti. Sağolsun, köyden ayrılmasının ardından ekipleri çalışmalara başladı. Benden önceki muhtarlar da olmak üzere yaklaşık 20 yıldır bu yolun açılması için herkes mücadele etti. Ancak bir türlü yol açılamadı. Umut Başkan, sorunumuza anında cevap verdi, çalışmalar başladı. Yaklaşık 1,5 kilometrelik yol ama köyümüzdeki 100 haneyi de doğrudan etkileyecek stratejik bir önem sahip. Hemen her evimizi hayvancılıkla uğraşıyor. Bu yol sayesinde hayvanlarını meralara çıkarabileceğiz. Aynı zamanda 40"tan fazla hanemizin de açılan yolun bulunduğu bölgede tarlaları var ve yıllardan beri ne ekebiliyor ne de biçebiliyorlar. Yolun açılmasıyla inşallah köyümüzün hem tarımsal üretimi artacak hem de gönül rahatlığıyla herkes hayvanlarını otlatabilecek. Başkanımız Umut Yılmaz'a desteklerinden dolayı köyümüz adına çok teşekkür ediyorum" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 100 haneyi etkileyen arazi yolu açıldı - Son Dakika

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