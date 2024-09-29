103 Yaşındaki Beşir Sünger'in Sırrı: Doğal Beslenme - Son Dakika
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103 Yaşındaki Beşir Sünger'in Sırrı: Doğal Beslenme

103 Yaşındaki Beşir Sünger\'in Sırrı: Doğal Beslenme

Yayladağı'nda 103 yaşındaki Beşir Sünger, Covid-19'a rağmen hastaneye gitmedi, doğal besinlerle yaşıyor.

29.09.2024 10:35
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Hatay'ın Yayladağı ilçesinde yaşayan 103 yaşındaki Beşir Sünger, Covid-19'da eşini kaybetse de kendi hastanenin önünden bile geçmedi. Uzun yaşamanda doğal besinlerden vazgeçmeyen Sünger, ömrü boyunca da sigaradan uzak durdu.

Yayladağı ilçesi Bezge Mahallesinde yaşayan Beşir Sünger, resmi olarak kimlikte 1929 doğumlu olarak gözükse de ailesi yaşlı adamın 103 yaşında olduğunu söylüyorlar. Eşi Covid – 19'a yakalanarak vefat eden Beşir Sünger, pandemi sürecinde hastaneye bile uğramadı. Geçmişte günlerini ibadette bulunarak geçiren yaşlı adam, duyma yetisini kaybetmesi ve yaşlılığa bağlı unutkanlığa rağmen ibadetinden vazgeçmiyor. Hayatı boyunca hiç sigara içmeyen Sünger, yanında sigara içilmesine de geçmişten beri izin vermiyor.

"Babamın yaşam sırrı; bakım ve doğal şeyler yemesi"

Babasının yaşam sırrının bakım ve doğal şeyler yemesi olduğunu ifade eden Nuri Sünger, "Babam 103 yaşında. Babam kimlikte 1929 yılında doğmuş ama 5 ila 6 yaş küçük yazmışlar. Babam sabah kalkıp kahvaltısını yapar. Namazını kılar ve bol bol ibadetini yapar. Babam doğal şeyler yer. Peynir, süt, kuru incir, pekmez ve üzüm gibi şeyler yer. Hastaneye götürdük ama geri getirdik. Ambulansa binmez. İğne veya hap kullanmaz. Annemde aniden bir nefes darlığı oldu ve Covid testi de pozitif çıktı. Annem Covid'ten öldü. Babam annemle aynı odada kaldı ama babam Covid olmadı. Bu duruma şaşırdık. Çünkü annemle aynı odada ve aynı havayı aldı ama Covid olmadı. Ömrü hayatında sigara içmez. Sigara içenlerden de nefret eder. Aşı vurulmaz, ambulansa binmez ve hastaneye gitmez. Babamın yaşam sırrı; bakım ve doğal şeyler yemesi" dedi.

"34 yaşındayım ama dedemin hastaneye gittiğini görmedim"

Babaannesinin Covid-19'dan öldüğünü ve aynı odada kalan 103 yaşındaki dedesinin hasta bile olmadığını dile getiren Mustafa Sünger, "Dedem 103 yaşında. Dedem mahalledeki en yaşlı 2 yaşlıdan biridir. İkisinin arasında kim daha büyük diye güzel bir tartışma var. Dedem kendimi bildim bileli çok doğal besleniyor. Kuru inciri ve ceviz sever. Dedemin hiç sevmediği sigaraydı. Sigara hiç içmez. 34 yaşındayım ama dedemin hastaneye gittiğini görmedim. Geçenlerde ambulans geldi ama binmedi. Ayakta zor duruyor ama ben iyiyim diyor. 3 yıl önce bizle güreş tutardı. Dedem sürekli tarlaya giderdi. Mahallede vakit geçirmezdi. Sadece Cuma günleri namaz için kalırdı. Denizin yakınında tarlaya gider. Sağlıklı yaşamasının sebebi temiz hava oluyor. Babaannem Covid'ten öldü, dedemle aynı odada kalıyordu. Dedemde hiçbir belirti olmadı. Öksürük veya ateşi de olmadı" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 103 Yaşındaki Beşir Sünger'in Sırrı: Doğal Beslenme - Son Dakika

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