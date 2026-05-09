103 yaşındaki Nazife nineye özel Anneler Günü ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

103 yaşındaki Nazife nineye özel Anneler Günü ziyareti

103 yaşındaki Nazife nineye özel Anneler Günü ziyareti
09.05.2026 09:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da yaşayan 103 yaşındaki Nazife Gül, Anneler Günü'nde evinde ziyaret edildi.

Elazığ'da yaşayan 103 yaşındaki Nazife Gül, Anneler Günü'nde evinde ziyaret edildi. Pastanın kesildiği anlamlı buluşmada Nazife nineye hediyeler takdim edilirken, hayır duası alındı.

Elazığ'da hayatını sürdüren ve Türkiye Cumhuriyeti ile aynı yaşta olan 103 yaşındaki Nazife Gül, bu yıl özel bir Anneler Günü heyecanı yaşadı. Koca bir asra tanıklık eden Nazife nine için, Anneler Günü vesilesiyle özel bir ziyaret gerçekleştirildi. AK Parti Elazığ İl Başkanı Sencer Selmanoğlu ve beraberindeki heyet ile mahalle muhtarı Necati Karataş, Güneykent Mahallesi'nde ikamet eden Nazife Gül'ü evinde ziyaret etti. 6 Şubat depremleri sonrası evlerinin yıkılması sonucu Malatya'dan Elazığ'a gelip yerleşen asırlık çınar, bu anlamlı günde devletin ve teşkilatın sıcak ilgisiyle karşılandı. 7 çocuk ve 20 torun sahibi olan Nazife Gül için ziyaret esnasında Anneler Günü pastası kesildi. Başkan Selmanoğlu, ellerini öptüğü Nazife nineye hediyelerini takdim ederek bu özel gününü kutladı.

"Zaman, ömür nasıl geldi ve geçti anlamadım"

Hatırlanmanın mutluluğunu yaşadığını ve misafirlerine teşekkür ile dualar eden Nazife Gül "Allah hayırlı etsin. Allah sizi de annenize bağışlasın. Allah her zaman bu günlere çıkarsın. İmanla, Kur'an ile çıkarsın. Zaman, ömür nasıl geldi ve geçti anlamadım. Ben hep darda kalanları kurtardım, yedirdim. Hasta olanlara yardım ettim. Allah ne güç verdiyse onu yaptım. Cumhuriyet'in ilk zamanını hatırlıyorum, iyiydi" dedi.

"Ne mutlu ki ona torununun torununu gördü"

Annesinin torununun torununu gördüğünü ifade eden Mehmet Gül ise, "Ne mutlu ki ona torununun torununu gördü. İstanbul'dan torununun torunu geldi elini öpmeye. Çok da mutlu oldu. Allah işlerini, yüzlerini rast getirsin. O da çok mutlu oldu. Cumhuriyet kurulalı 103 yıl oldu. Annem de 103 yaşında. Aynı zamanda muhtarımız geldi. AK Parti İl Başkanımız da geldi. Annemin Anneler Günü'nü kutladılar. Çok mutlu oldu. Allah daima bu günleri nasip eylesin. Annemin 20 tane torunu var. En büyük abim 84 yaşında. İzmit'te yaşıyor kendisi. Sağlık durumu çok iyi annemin. Zekası yerinde, gözleri keskin. Düne kadar el işi yapıyordu. Çok zekidir. Bir gördüğünü bir daha unutmaz. Öyle bir insan" şeklinde konuştu.

"Bizim için çok mutlu, onurlu ve güzel bir gün"

Nazife nine ile yakından ilgilenen AK Parti Elazığ İl Başkanı Sencer Selmanoğlu ise "Sosyal politikalar başkanımız ve tanıtım medya başkanımızla birlikte bugün Nazife ninemizin elini öpüp hayır duasını almak için ona misafir olduk. Bizim için çok mutlu, onurlu ve güzel bir gün. Sonsuz karşılıksız sevgileri, merhametleri, fedakarlıkları ile toplumumuzun, ailelerimizin temel direği olan annelerimizin, başta da şehit annelerimiz olmak üzere her birinin Anneler Günü'nü kutluyorum. Rabbimden her birine, Nazife ninemiz de yine başta olmak üzere, sağlıklı, hayırlı, güzel ömürler diliyorum" diye konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 103 yaşındaki Nazife nineye özel Anneler Günü ziyareti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da gece kulübü ve restoranlara sahte içki operasyonu: 2 ton 350 litre alkol ele geçirildi İstanbul'da gece kulübü ve restoranlara sahte içki operasyonu: 2 ton 350 litre alkol ele geçirildi
Hüseyin Tatlı’dan abisi İbrahim Tatlıses hakkında şok sözler: Bıçak kemiğe dayandı Hüseyin Tatlı'dan abisi İbrahim Tatlıses hakkında şok sözler: Bıçak kemiğe dayandı
Yeni yasa teklifi Meclis’e geliyor: Tarım arazilerinde kooperatif üzerinden yapılaşmaya son Yeni yasa teklifi Meclis'e geliyor: Tarım arazilerinde kooperatif üzerinden yapılaşmaya son
Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı 4 kişi öldü, 26 kişi yaralandı Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! 4 kişi öldü, 26 kişi yaralandı
Aleyna Çakır’ın ölümünde Ümitcan Uygun için istenen ceza belli oldu Aleyna Çakır'ın ölümünde Ümitcan Uygun için istenen ceza belli oldu
Türkiye sınırına dev yatırım üssü kuruluyor: 250 bin kişiye iş, 5 milyar dolar ihracat Türkiye sınırına dev yatırım üssü kuruluyor: 250 bin kişiye iş, 5 milyar dolar ihracat

11:14
Akaryakıtta dev indirim Tabela bir kez daha değişti
Akaryakıtta dev indirim! Tabela bir kez daha değişti
10:59
Türkiye Basın Federasyonu’ndan Sinan Burhan’ı hedef alan Özgür Özel’e tepki
Türkiye Basın Federasyonu’ndan Sinan Burhan'ı hedef alan Özgür Özel'e tepki
10:25
Yapay zeka mı gerçek mi AK Partili vekilin fotoğrafları tartışma yarattı
Yapay zeka mı gerçek mi? AK Partili vekilin fotoğrafları tartışma yarattı
10:05
Bir meslek grubuna daha yeşil pasaport hakkı geliyor
Bir meslek grubuna daha yeşil pasaport hakkı geliyor
09:02
Kılıçdaroğlu’ndan Burcu Köksal’a telefon Tek cümle söyledi
Kılıçdaroğlu’ndan Burcu Köksal’a telefon! Tek cümle söyledi
08:00
Resmi Gazete’de dikkat çeken atama Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu
Resmi Gazete'de dikkat çeken atama! Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2026 11:17:28. #7.13#
SON DAKİKA: 103 yaşındaki Nazife nineye özel Anneler Günü ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.