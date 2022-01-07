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107 bin Euro bütçeli bu projeyle özel çocukların eğitim kalitesi arttırılacak - Son Dakika

107 bin Euro bütçeli bu projeyle özel çocukların eğitim kalitesi arttırılacak

07.01.2022 11:44

107 bin Euro bütçeli bu projeyle özel çocukların eğitim kalitesi arttırılacakÇANKIRI Çankırı'da, 107 bin 443 euro hibe desteğiyle hayata geçirilen proje ile özel gereksinimli öğrencilerin eğitim kalitesi arttırılarak farkındalık oluşturulacak.

107 bin Euro bütçeli bu projeyle özel çocukların eğitim kalitesi arttırılacak

ÇANKIRI Çankırı'da, 107 bin 443 euro hibe desteğiyle hayata geçirilen proje ile özel gereksinimli öğrencilerin eğitim kalitesi arttırılarak farkındalık oluşturulacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının koordinesinde, IPA fonlarıyla desteklenen "Bütünleştirici Eğitim İçin Özel Eğitim Hizmetlerinin Kalitesinin Artırılması" Hibe Programı kapsamında, Çankırı'daki özel gereksinimli öğrencinin eğitim kalitesinin iyileştirilmesi için 107 bin 443 euro hibe sağlandı. Çankırı İlker Tuncay İlkokulu, İstiklal Yolu İlkokulu ve Karatekin İlkokulu'nun ortaklığında yürütülecek proje ile özel gereksinimli öğrencilerin eğitim kalitesinin arttırılması amaçlanıyor. Hibe programı ile özel eğitim alanında çalışan personelin kapasitelerinin geliştirilmesi, eğitim materyallerinin hazırlanması, öğretmenlerin, ailelerin ve okul yönetimlerinin farkındalığının artırılması ve bu alandaki ağların ve ortaklıkların geliştirilmesi hedefleniyor.

Hayata geçirilen projenin tanıtım toplantısı, Çankırı'da bulunan bir otelde gerçekleştirildi. Toplantıya Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, öğretmenler, özel gereksinimli öğrenciler ve aileleri katıldı. Programda hibe programı ile ilgili sunum yapan proje koordinatör yardımcısı Merve Yağar Kalaycı, "Proje kapsamında bizim için ayrılan bütçe yaklaşık 107 bin 443 eurodur. Bu bütçe Çankırı genelinde proje kapsamında istihdam, satın alımlar ve proje faaliyetleri için harcanacaktır. Milli Eğitim Bakanlığından alınan verilere göre, örgün eğitim ilköğretim düzeyinde özel gereksinimli öğrenci sayısı 11 bin 584'tür. Bu öğrencilerin 2 bin 494'ü okullarımızda kaynaştırma eğitimi görmekte, diğer öğrenciler ise mevcut 394 özel eğitim kurumlarında eğitimlerine devam etmektedir" dedi.

"Özel gereksinimli bireyler için eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanabilmesi gerekmektedir"

Daha sonra konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, uzun ve güzel yolculuğun ilk adımını attıklarını söyleyerek, "Kasım ayı içerisinde başlatılan ve 2022 de faaliyet gösterecek olan projemizin ilimize, öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve velilerine şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Bugün uzun ve güzel yolculuğun ilk adımını atıyoruz, bilgi ve kültür çağı olan 21'nci yüzyılda çağı yakalayabileceğimiz modern toplumlar içerisinde yer alabilmemiz, ancak hiçbir ferdimizi feda etmeyerek engelli, engelsiz tüm fertlerimizin yeterli eğitim almaları ile mümkün olabilecektir. İşte bunun için özel eğitime gereksinim olan öğrencilerimizin de iyi eğitilmeleri gerekmektedir. Hayatın olağan akışından küçük dokunuşlarla özel gereksinimli bireyler için eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanabilmesi gerekmektedir" diye konuştu.

"Yeni bir projenin arefesinde ve başlangıcındayız"

Eğitimin daha iyi noktalara gelmesi için gayret gösterdiklerini söyleyen Çankırı Valisi Abdullah Ayaz ise proje ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak, "İnşallah proje başarıyla uygulanacak. İlimizde öğrencilerimize, eğitimimize gereken katkıyı arkadaşlarımızın işbirliği içerisinde sağlayacaktır. Eğitim, ilimizin de ülkemizin de en önemli meselesi. Onun için bizler de elimizden gelen gayreti göstererek ilimizde milli eğitimin daha iyi noktalara ulaşması için arkadaşlarımızla beraber gayret göstermekteyiz. Önümüzdeki Salı günü de tüm kaymakamlarımızın ilçelerinde bu birinci dönemde Milli Eğitimle ilgili yapmış oldukları sunumları bizlere arz etmeleriyle Milli Eğitim değerlendirme toplantısını yapmış olacağız. Başta tabi ki Milli Eğitim Müdürümüz, Milli Eğitim Müdürlüğündeki idarecilerimiz ve tüm okullardaki öğretmenlerimiz ve idarecilerimizle beraber inşallah Milli Eğitimde ilimizi mevcut durumundan daha iyi noktalara taşımak için el birliği içerisinde gayret göstermeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

107 bin Euro bütçeli bu projeyle özel çocukların eğitim kalitesi arttırılacak
107 bin Euro bütçeli bu projeyle özel çocukların eğitim kalitesi arttırılacak
107 bin Euro bütçeli bu projeyle özel çocukların eğitim kalitesi arttırılacak

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milli eğitim bakanlığı, Çankırı, Okul, Euro, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 107 bin Euro bütçeli bu projeyle özel çocukların eğitim kalitesi arttırılacak - Son Dakika


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