649 konut inşa ediliyor: İşte selzedelerin yaşayacağı konutlar - Son Dakika
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649 konut inşa ediliyor: İşte selzedelerin yaşayacağı konutlar

10.08.2022 11:47
649 konut inşa ediliyor: İşte selzedelerin yaşayacağı konutlar

11 Ağustos 2021 tarihindeki sel felaketini en ağır şekilde hisseden Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, selzedeler için inşa edilen 649 konutun yapımı devam ediyor.

11 Ağustos 2021 tarihindeki sel felaketini en ağır şekilde hisseden Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, selzedeler için inşa edilen 649 konutun yapımı devam ediyor. İlçede inşa edilen örnek daire ve örnek köy evi görüntülendi.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos 2021 tarihinde yaşanan sel felaketinin yaraları sarılmaya devam ediyor. İlçede inşa edilen 649 konut ve 123 iş yerinin yapımı da büyük oranda tamamlandı. TOKİ tarafından yapılan konutların yapımı büyük oranda bitirildi. Özellikle ilçenin yüksek kesimlerinde TOKİ tarafından inşa edilen konutlar, çalışmaların tamamlanması ile hak sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor. İlçede TOKİ tarafından inşa edilen konutlarındaki örnek daire ve AFAD tarafından inşa edilen örnek köy evindeki çalışmalar da tamamlandı. Selzedelerinin yaşayacağı örnek daire ve köy evi, İhlas Haber Ajansı (İHA) kameraları ile görüntülendi.

Öte yandan, Bozkurt ilçesindeki TOKİ konutlarının yanı sıra 12 köy evi yapılacağı öğrenilirken, diğer ilçelerde de 5 köy evi yapılacak. Köy evleri için çok sayıda vatandaşın talepte bulunduğu belirtildi.

"Köyümüzde, mahallemiz de böyle bir evi yapmamız mümkün değildi"

Bozkurt ilçesine bağlı Şen Mahallesi'nin Muhtarı Mehmet Yıldız, yapılan hizmetten çok memnun olduklarını belirterek, "Devletimizin bu hizmetinden çok memnunuz. Allah devletimizden razı olsun. Köyümüze devletimiz böyle bir konak yaptı. TOKİ'miz AFAD'ımız gelip ilgilendiler. Yapıp büyük bir kısmını bitirdiler. Evimizi çok beğendim. Gayet düzgün oldu. Başka köylerde de talep çok. Burayı görenler kendileri için köy evi istiyorlar. Köyümüzde, mahallemiz de böyle bir evi yapmamız mümkün değildi. Her şeyi ile devletimiz ilgilendi" dedi. - KASTAMONU

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Kaynak: İHA

Kastamonu, Bozkurt, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 649 konut inşa ediliyor: İşte selzedelerin yaşayacağı konutlar - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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