11 Yaşındaki Çocuktan Farkındalık Projesi - Son Dakika
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11 Yaşındaki Çocuktan Farkındalık Projesi

11 Yaşındaki Çocuktan Farkındalık Projesi
01.08.2025 10:46
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Aras Kayretli, 'Takipçim kadar çöp topluyorum' projesiyle kısa sürede yarım milyon takipçiye ulaştı.

Mersin'de 11 yaşındaki bir çocuk, "Takipçim kadar çöp topluyorum" başlığı altında 3 günde yarım milyon takipçiye ulaştı. Orman, sokak ve piknik alanlarında topladığı çöpleri videoya çekip paylaşan çocuğun 3 videosu, toplam 40 milyon izlenerek farkındalık oluşturdu.

Mersin'in Mezitli ilçesinde yaşayan 11 yaşındaki Aras Kayretli, çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla dikkat çeken bir sosyal medya akımı başlattı. 'Takipçim kadar çöp topluyorum' başlığı altında paylaştığı videolarda, sokaklarda, piknik alanlarında ve ormanlık bölgelerde hem çöp hem de yangına neden olabilecek atıkları topladı. Bu anları kaydederek sosyal medyada paylaşan Kayretli, kısa sürede milyonlara ulaştı.

3 günde yarım milyon takipçiye ulaştı

Aras'ın sadece 3 gün içinde yayımladığı 3 video toplamda 40 milyon izlenmeye ulaşırken, takipçi sayısı da yarım milyona ulaştı. Yüz binlerce beğeni alan bu duyarlı içeriklerle Aras'tan ilham alan onlarca sosyal medya kullanıcısı, kendi çevrelerinde temizlik yaparak bu harekete destek verdi.

"50-60 takipçi olur dedik ama daha sonra şaşırdık"

Annesiyle birlikte çıktığı bir sabah yürüyüşünde çevreye atılan çöpleri görünce üzüldüğünü, bu yüzden sosyal medya hesabı açarak bir akım başlatmak istediğini belirten Kayretli, "'Takipçim kadar çöp topluyorum' diye bir sayfa kurduk, sayfayı kurduktan sonra annemle çöp toplamaya çıktık. Sıfır takipçim olduğundan dolayı 20 tane çöp topladım. 50-60 takipçim olur dedik. Ama daha sonra şaşırdık. Yani bu kadar artacağını bilseydik önceden başlardık" diye konuştu.

"50 tane çöp dolusu poşet atacağım"

500 bin takipçiye doğru yaklaştığı için 500 bin çöp toplamanın mümkün olmadığını da sözlerine ekleyen Kayretli, "500 bin takipçiye yaklaştığım için 50 tane çöp dolusu poşet atacağım. Sosyal medya akımı paylaştığımızda kimi eleştiriyor, kimi de olumlu yorum yapıyor. Yani çok önemsemiyorum ama olumlu yorum atanlara buradan teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Orman yandığında hayat yok olur"

Çevreye duyarlılıkla ilgili mesajlar da veren Kayretli, orman yangınlarına dikkat çekerek, "Tüm insanların orman yangınlarına duyarlılık göstermesini istiyorum. Çünkü ağaç bizim her şeyimizdir. Orman yandığında hayat yok olur. Ülkemi seviyorum ve hala inancım bitmedi" şeklinde konuştu.

"Sosyal medyada paylaştığımızda çok geniş kitlelere ulaştı"

Aras'ın annesi Başak Gizdaş, çocukları için başlattıkları sosyal projenin amacının farkındalık oluşturmak olduğunu ifade ederek, "Öncelikle kendi aramızda yaptığımız bir şeydi. Daha sonrasında bunu sosyal medyada paylaştığımızda çok geniş kitlelere ulaştı. Aras çevresini koruyan, hayvanları seven çok mutlu bir çocuk. Şu an yaşadığımız yangınlardan dolayı çok üzüldü. Bununla ilgili bir proje yapmak istedik. En azından doğayı temiz tutabilmek adına. ve kendi aramızda bir şeyler yaptık" dedi.

"450 bin civarı takipçi sayısına ulaştık"

'Takipçim kadar çöp topluyorum' hareketinin başlangıcını ve hızlı büyümesini anlatan Gizdaş, "Şu an 450 bin civarı takipçi sayısına ulaştık. Böyle bir şeyi biz de öngörmüyorduk. Şu şekilde başladık aslında. 10 takipçiye 10 çöp şeklinde başladık. Şu an 450 bin tane çöp atabilmemiz mümkün olmadığı için birazcık konseptimizi değiştirdik. 450 bin takipçiye 45 tane çöp poşeti dolusu şeklinde devam ediyoruz" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 11 Yaşındaki Çocuktan Farkındalık Projesi - Son Dakika

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