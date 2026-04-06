12 Bingölspor, Sezonun Bitimine İki Hafta Kala Şampiyonluğunu İlan Ederek, 2. Lig'i Garantiledi

06.04.2026 00:43
TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden 12 Bingölspor, Hacettepe Türk Metal 1963 Spor'u 4-0 mağlup ederek sezonun bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti ve 2. Lig'e yükselmeyi garantiledi.

Haber: Kemal BATUR

(BİNGÖL) - 12 Bingölspor, 3. Lig 2. Grup'ta ligin bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Hacettepe Türk Metal 1963 Spor'u 4 golle geçen yeşil-beyazlılar 2. Lig biletini aldı. Yeşil-beyazlılar, galibiyeti stadı hınca hınç dolduran taraftarlarıyla kutladı.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden 12 Bingölspor, sahasında konuk ettiği Hacettepe Türk Metal 1963 Spor'u 4-0 mağlup ederek, sezonun bitimine iki hafta kala TFF 2. Lig'e yükselmeyi garantiledi.

Bingöl Şehir Stadyumu'nda oynanan ve İzmir bölgesi hakemlerinden Levent Balcı'nın yönettiği karşılaşmaya 12 Bingölspor, taraftarının yoğun desteğiyle hızlı başladı. Maçın 13'üncü dakikasında Berk Ali Nizam'ın ortasına etkili bir kafa vuruşu yapan Osman Şahin, ev sahibi ekibi 1-0 öne geçirdi. Baskısını artıran Bingöl temsilcisi, 40'ıncı dakikada Melih Alcu'nun sert şutuyla farkı 2'ye çıkardı. İlk yarının skorunu ise 43'üncü dakikada Mehmet Fuat Gölbaşı tayin etti: 3-0.

İkinci yarıda da oyun üstünlüğünü koruyan yeşil-beyazlılarda, 64'üncü dakikada Berk Ali Nizam attığı golle karşılaşmanın sonucunu ilan etti: 4-0. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte saha içerisinde ve şehir merkezinde büyük coşku yaşandı.

Vali ve Belediye Başkanı'ndan tebrik

Karşılaşma sonrası sahaya inen taraftarlarla birlikte kutlamalara katılan Bingöl Valisi, teknik heyeti ve futbolcuları tebrik ederek, "Başta Kulüp Başkanımız Engin Bey olmak üzere tüm Yönetim Kuruluna ve destek veren Bingöllü iş insanlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah 2. Lig'de de bu başarılar devam edecek" dedi.

Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan ise futbolcuların büyük bir gurur yaşattığını belirterek, "4-0'lık skorla 2'nci Lig'de bütün kapıları sonuna kadar araladılar" şeklinde konuştu.

Başkan Özturan: "İzle Beni Baba"

12 Bingölspor Kulüp Başkanı Mehmet Engin Özturan, babasına verdiği sözü tutmanın gururunu yaşadığını vurgulayarak, "Takımı BAL'dan aldık, 2. Lig'e çıkardık. Şimdi önceliğimiz stat projemizin bitmesi. İzle beni baba!" ifadelerini kullandı.

Takımın oyuncularından Halil İbrahim Sevinç de hedeflerine ulaştıkları için mutlu olduklarını ve ligi en güzel şekilde bitirmek istediklerini söyledi.

Kaynak: ANKA

