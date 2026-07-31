12. Yargı Paketi Resmi Gazete’de yayımlandı, yargılamada 3 ay sınırı ve önemli düzenlemeler yürürlüğe girdi

Kamuoyunda "12. Yargı Paketi" olarak bilinen 7589 sayılı Yargının Etkin ve Verimli İşlemesine Yönelik Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Toplam 28 maddeden oluşan düzenleme ile yazılı yargılama usulünde iki duruşma arasına 3 ay sınırı getirilirken, ortaklığın giderilmesi davaları, bilirkişilik uygulamaları, kanuni faiz oranı, hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) ve istinaf süreçlerine ilişkin önemli değişiklikler yapıldı.

Adalet Bakanlığı tarafından paylaşılan basın bilgi notunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nın "Adaletin Yüzyılı" yapılması hedefi doğrultusunda reform çalışmalarının sürdürüldüğü belirtilerek, yürürlüğe giren yargı paketinin 13 ayrı kanunda değişiklik veya düzenleme içerdiği ve yürürlük, yürütme ile 1 geçici madde dahil toplam 28 maddeden oluştuğu ifade edildi.

Düzenlemeye göre yazılı yargılama usulüne tabi davalarda iki duruşma arasındaki sürenin, istisnai haller dışında en fazla 3 ay olması kuralı getirildi.

Ortaklığın satış suretiyle giderilmesine ilişkin uygulamalarda da önemli değişiklikler yapıldı. Buna göre tüm maliklere miras yoluyla intikal eden ve üçüncü kişilerin mülkiyet hakkının bulunmadığı taşınmazlarda yapılacak ilk artırmaya yalnızca mirasçı maliklerin katılması sağlanacak. Ayrıca pay sahiplerine teminat yatırma zorunluluğu getirilecek. İhale alıcısının bedeli süresinde yatırmaması halinde teminat iade edilmeyecek, öncelikle satış masraflarına mahsup edilecek, kalan kısmı ise hak sahiplerine dağıtılacak. İhale bedelini yatırmayarak ihalenin iptaline neden olan alıcıya teklif ettiği bedelin yüzde 5'i oranında idari para cezası uygulanacak. Bu değişiklikler, ilanı daha önce yapılmış açık artırmalar hakkında uygulanmayacak.

Kanunla birlikte belirsiz alacak davası uygulaması kaldırılırken, kısmi davalarda zamanaşımının alacağın tamamı bakımından dava tarihinden itibaren kesileceği hükme bağlandı.

Vesayet altındaki kişilere ait taşınır ve taşınmaz malların satışının UYAP e-Satış Portalı üzerinden yapılması da düzenleme kapsamına alındı. Hukuki bilgiyle çözülebilecek konularda bilirkişiye başvuran hakim ve cumhuriyet savcılarına uyarma cezası verilebilmesinin önü açılırken, idare mahkemelerinde tek hakim tarafından karara bağlanabilecek dava türlerinin kapsamı genişletildi.

Pakette, yalnızca banka hesabını kullandırarak (IBAN kiralama) dolandırıcılık suçuna iştirak eden kişiler bakımından haksızlık içeriği dikkate alınarak cezada yarı oranında indirim yapılması da öngörüldü.

Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararları doğrultusunda yapılan düzenlemeler kapsamında ise kanuni faiz oranı yüzde 24 yerine Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın belirlediği reeskont oranının yüzde 80'i olarak yeniden belirlendi. Buna göre 2026 yılı için uygulanacak oran yüzde 31 olacak.

Çalışma gücünün azalması veya kaybedilmesinden doğan zararlar ile destekten yoksun kalma tazminatlarının hesaplanma yöntemi ve uygulanacak faizin başlangıç zamanı yeniden düzenlenirken, ifa amacıyla yapılan peşin ödemelerin toplam alacaktan oransal olarak mahsup edilmesi hüküm altına alındı.

Kanunla ayrıca işkence ve eziyet suçları ile kamu görevlilerinin görevleri nedeniyle işledikleri ve Anayasa'nın 17'nci maddesi kapsamında kötü muamele sayılan suçlar bakımından hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilemeyecek.

Kaçak sanık hakkında güvenlik tedbirine karar verilmesi halinde savunma hakkının etkin kullanılması amacıyla kaçak sanık ve müdafiine yargılamanın yenilenmesini talep etme hakkı tanınırken, adli yargıda istinaf başvurusunun kabul edilmesiyle yeniden verilen kararların belirli mali sınırın üzerinde olması halinde temyiz yolu da açıldı.

Basın bilgi notunda, yargının işleyişini hızlandıran, vatandaşların adalete erişimini kolaylaştıran ve hukuk sistemini güçlendiren reformların hayata geçirilmeye devam edileceği vurgulanırken, kanunun hazırlanması ve yasalaşmasına katkı sunanlara teşekkür edilerek düzenlemenin ülkeye, millete ve adalet teşkilatına hayırlı olması temennisinde bulunuldu.