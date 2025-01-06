12 yıl sonra Suriye'ye dönen Mahmut, boya sandığıyla ekmek parasını kazanıyor - Son Dakika
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12 yıl sonra Suriye'ye dönen Mahmut, boya sandığıyla ekmek parasını kazanıyor

12 yıl sonra Suriye\'ye dönen Mahmut, boya sandığıyla ekmek parasını kazanıyor

Türkiye'de 12 yıl yaşayan, rejimin devrilmesiyle ülkesine dönen Suriyeli ayakkabı boyacısı Ekrem Mahmut, "Türkiye'den Allah razı olsun. Bizim babamız Recep Tayyip Erdoğan'dan Rabbim razı olsun. Bize baktı, bize sahip çıktı Allah razı olsun" dedi.

06.01.2025 11:59
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Türkiye'de 12 yıl yaşayan, rejimin devrilmesiyle ülkesine dönen Suriyeli ayakkabı boyacısı Ekrem Mahmut, "Türkiye'den Allah razı olsun. Bizim babamız Recep Tayyip Erdoğan'dan Rabbim razı olsun. Bize baktı, bize sahip çıktı Allah razı olsun" dedi.

Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin rejimin devrilmesiyle ülkelerine dönüşü devam ediyor. İstanbul'da 12 yıl yaşayan rejimin devrilmesiyle ülkesine dönen Türkmen Ekrem Mahmut, Suriye'nin başkenti Şam'daki Merce meydanında ayakkabı sandığıyla boyacılık yaparak geçimini sağlıyor. Ülkesine dönmenin sevincini yaşayan Mahmut, Türkiye'de yaşayan vatandaşlarına Suriye'ye dönün çağrısı yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini dile getiren Mahmut, "Türkiye'den Allah razı olsun. Bizim babamız Recep Tayyip Erdoğan'dan rabbim razı olsun. Bize baktı, bize sahip çıktı Allah razı olsun" dedi.

"İşi ve gücü olanlar dönsün artık, Türkiye'de kalmamaları lazım"

Rejim tarafından cezaevine atıldığını ve ardından zulümden kaçarak Türkiye'ye sığındığını dile getiren Ekrem Mahmut, "Ben Türk'üm. Takriben 3-4 ay önce Suriye'ye döndüm ve Şam'a yeni geldim. Esad rejimi döneminde buraya kimse gelemezdi. Şu an Suriye özgür oldu. Şimdi çok güzel işler olacak. Ben İstanbul'da 12 yıl yaşadım. Şu an çok güzel ve mutluyum. Türkiye'den Allah razı olsun. Bizim babamız Recep Tayyip Erdoğan'dan rabbim razı olsun. Bize baktı, bize sahip çıktı Allah razı olsun. Şu an Suriye çok güzel, çok iyi. İşi ve gücü olanlar dönsün artık Türkiye'de kalmamaları lazım. Suriye'de rejim de savaş da kalmadı ve insanlar artık özgür. Ben zulümden kaçtım, beni cezaevini attılar. Cezaevinden çıktım ve çocuklarla birlikte Türkiye'ye döndüm" ifadelerini kullandı. - ŞAM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 12 yıl sonra Suriye'ye dönen Mahmut, boya sandığıyla ekmek parasını kazanıyor - Son Dakika

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