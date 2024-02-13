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- 13 bin öğrenci arasından yeni yetenekler aranıyor

DENİZLİ - Türk spor tarihinin en büyük alt yapı projesi olarak görülen Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme projesinde, 2024 yılı çalışmalarına start verildi. Proje kapsamında bu yıl Denizli'de ilkokul üçüncü sınıfta okuyan 13 bin öğrencinin yetenekleri bilimsel ve sportif testlerle ölçülecek.

İki bakanlık tarafından ülke genelinde yürütülen Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programında 2023-2024 eğitim öğretim dönemi çalışmaları Merkezefendi ilçesinde başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan protokolle 2018 yılında hayata geçirilen proje kapsamında bugüne kadar yurt çapında yüz binlerce öğrenci yetenek taramalarından geçti.

Sportif yetenek taraması çalışmaları, Merkezefendi ilçesinde üçüncü sınıfta eğitim gören öğrenciler için Çok Amaçlı Spor Salonu'nda başladı. Öğrencilerin boy, kilo, esneklik, oturma yüksekliği ve kulaç uzunluğu, dikey sıçrama, el kavrama kuvveti, geriye sağlık topu atma, çabukluk-çeviklik ve 20 mt sürat koşusu gibi alanlarda yetenekleri test ediliyor. Projenin yeni dönem ilk gün çalışmalarına İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Emre Çalışkan ve Gençlik Spor İl Müdürü Ömer İlman da katılarak öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

Ömer İlman: "Spor altyapısı için çok değerli bir proje"

Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesinin ülkemizdeki spor altyapısının sistemli ve sağlam temeller üzerinde yükselmesi için çok değerli olduğunu söyleyen Gençlik Spor İl Müdürü Ömer İlman, 5 yıldır başarıyla sürdürülen projenin aynı inanç ve kararlılıkla devam ettiğini belirtti. Yetenekli öğrencilerin küçük yaşlarda keşfedilip doğru spor dallarına yönlendirilmesi ile sürdürülecek geniş zamanlı projede çok ciddi emekler olduğunu söyleyen İlman, ülkemizin spor altyapısı ile gelecekte ay yıldızlı formayı taşıyacak sporcuların yetiştirileceğini sözlerine ekledi.

Emre Çalışkan: "Çocuklar yeteneklerine göre spor branşlarına yönlendirilecek"

Yetenek taramasına katılan öğrencilerine başarılan dileyen İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Emre Çalışkan ise üçüncü sınıf öğrencilerinin uzman kişilerce yeteneklerinin tespiti ve aynı zamanda yetenekleri doğrultusunda doğru spor branşlarına yönlendirme çalışmalarının yapıldığını söyledi. 13 bin öğrenciyi bu sene yetenek taramasından geçirmeyi hedeflediklerini kaydeden Çalışkan, öğrencilerin akademik başarısının yanı sıra sportif ve kültürel anlamda kendilerini geliştirmeleri ve manevi değerlerine bağlı bireyler olarak yetiştirmeleri için gece gündüz çalıştıklarını ifade etti.