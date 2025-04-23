13 Yaşındaki Genç Ressam Başak Beren Baş'tan 23 Nisan'a Özel Resim Sergisi - Son Dakika
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13 Yaşındaki Genç Ressam Başak Beren Baş'tan 23 Nisan'a Özel Resim Sergisi

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Bilecik'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel olarak sergi açan 13 yaşındaki ressam Başak Beren Baş, çocukluğun önemine değinerek herkesin bir çocuk gibi davranmasını istedi.

23.04.2025 18:38  Güncelleme: 19:07
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Haber: Gökay Şimşek

(BİLECİK)- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel kişisel resim sergisini açan 13 yaşındaki genç ressam Başak Beren Baş, "Resim yaparken aşırı derecede eğleniyorum. Çocuk olmaktan da çok mutluyum. Bence her yetişkinin içinde de küçücük de olsa bir çocuk vardır. Bu yüzden 23 Nisan'da herkesin bir çocuk olmasını, çocuklar gibi davranmasını istiyorum" dedi.

Bilecik'te 13 yaşındaki genç ressam Başak Beren Baş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel "Denizin Kızı" adlı kişisel resim sergisini Bilecik Belediyesi organizasyonunda ve ev sahipliğinde Atatürk Parkı Galeri Salonu'nda sanatseverlerle buluşturdu.

Dört yaşından beri kızının resme karşı ilgisinin olduğunun söyleyen anne Elif Baş, şunları söyledi:

"Dört yaşından beri resimlerle profesyonel olarak ilgilenmekte. Bundan önce birçok karma sergileri oldu Eskişehir'de birçok defa. Bilecik'e kızımın vesilesi ile geldik bugün. Sayın Bilecik Belediye Başkanımız Melek Hanım'a çok teşekkür ediyoruz bizlere böyle bir imkan sağladığı için. Biz de bu vesileyle böyle bir sanat galerisinde güzel bir şehri tanımış olduk."

"Çocuk olmaktan çok mutluyum"

"Bence her yetişkinin içinde de küçücük de olsa bir çocuk vardır" diyen minik ressam  Başak Beren Baş ise şu şekilde konuştu:

"Benim küçüklüğümden beri resme çok aşırı derece bir ilgim var. Her zaman canım istediğinde, modum yerinde olsun olmasın her zaman resim yapıyorum. Resim yapmak artık benim için kendimi bir anlatım biçimi. Kendi renklerimi ve kendi tarzımı tuvallere veya kağıtlara dökmek gerçekten çok önemli. Resim yaparken aşırı derecede eğleniyorum. Çocuk olmaktan da çok mutluyum. Bence her yetişkinin içinde de küçücük de olsa bir çocuk vardır. Bu yüzden 23 Nisan'da herkesin bir çocuk olmasını, çocuklar gibi davranmasını istiyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun."

"Tüm dünyadaki çocuklarımıza örnek olsun"

Sergiyi küçük ressam ile gezen ve ondan sanat ve eğitim hayatı hakkında bilgiler alan Başkan Subaşı, burada yaptığı değerlendirmesinde şunları söyledi:

"Öncelikle tüm çocuklarımızın bayramı kutlu olsun. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105. yılı aynı zamanda. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzde bunu yarının gençleri bugünün çocuklarına armağan etti. Bugün Bilecik'imizde de güzel Beren'imizle birlikteyiz. Burada harika bir sergi açılışı yaptı. Beren'in bu ilk sergisi değil. Daha önceden de sergi açılışları olmuş. Biz Beren'imizin annesi ile tesadüfen güzel bir karşılaşma yaşadık. Tanıştıktan sonra Beren'in yeteneğinden bahsetti ve bugün Beren bu gezmiş olduğunuz, görmüş olduğunuz sergide; hem duyguları çok güzel bir şekilde ifade etmiş hem de aynı zamanda küçük notlarla kaleme dökmüş. Biz de Beren'in Bilecik'te Selanik ve Dolmabahçe Kafelerinin arasında kalan galerimizde sergi açmasından çok mutluyuz. Bilecik'imizdeki ve tüm dünyadaki çocuklarımıza örnek olsun ve bunun ateşi Bilecik'ten yayılsın."

Atatürk Parkı Sanat Galerisi'nde açılan sergiye vatandaşların büyük ilgi gösterdiği gözlendi.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel 13 Yaşındaki Genç Ressam Başak Beren Baş'tan 23 Nisan'a Özel Resim Sergisi - Son Dakika

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SON DAKİKA: 13 Yaşındaki Genç Ressam Başak Beren Baş'tan 23 Nisan'a Özel Resim Sergisi - Son Dakika
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