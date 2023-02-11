135'inci saatte umudun adı 'Hedil' oldu - Son Dakika
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135'inci saatte umudun adı 'Hedil' oldu

11.02.2023 18:19
135'inci saatte umudun adı 'Hedil' oldu

Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan 16 yaşındaki Hedil, 135'inci saatte sağ olarak kurtarıldı.

Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan 16 yaşındaki Hedil, 135'inci saatte sağ olarak kurtarıldı. Genç kız, AFAD koordinesinde Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin de içerisinde olduğu birçok farklı illerden gelen kurtarma timlerince enkaz altından sağ olarak çıkarıldı.
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki 10 şehri etkileyen depremin 135'inci saatinde umutları yeşerten bir kurtarma operasyonu daha yaşandı. Bölgede dur durak bilmeden çalışan ekipler yaşam belirtisi olan enkazlarda zamanla yarışıyor. Felaketin ardından deprem bölgesine ulaşan Sakarya Büyükşehir İtfaiyesi ile Büyükşehir Arama Kurtarma ekipleri ile birlikte farklı illerden gelen ekiplerin oluşturduğu kurtarma timi, AFAD koordinesinde bu kez de Kahramanmaraş'ta yıkılan 4 katlı Zümrüt Apartmanı enkazından 16 yaşındaki Hedil'i sağ olarak kurtardı. Hedil'i kurtarabilmek için sabah saatlerinde başlayan çalışma depremin 135'inci saatinde tamamlandı. Enkazın altından sağ kurtarılan kız çocuğu, sağlık ekiplerine teslim edildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş, AFAD, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 135'inci saatte umudun adı 'Hedil' oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: 135'inci saatte umudun adı 'Hedil' oldu - Son Dakika
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