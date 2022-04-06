14 yaşındaki genç yüzücü Türkiye şampiyonluğuna kulaç attı - Son Dakika
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14 yaşındaki genç yüzücü Türkiye şampiyonluğuna kulaç attı

06.04.2022 11:08

- 14 yaşındaki genç yüzücü Türkiye şampiyonluğuna kulaç attı Denizlili sporcu yüzme şampiyonasında altın madalya aldı Trabzon'da gerçekleştirilen Uzun Kulvar Küçükler Bireysel Yüzme Şampiyonasında Denizli'yi teösil eden 14 yaşındaki yüzücü Ahmet Mete Boylu, 119 yarışmacı arasında...

- 14 yaşındaki genç yüzücü Türkiye şampiyonluğuna kulaç attı

Denizlili sporcu yüzme şampiyonasında altın madalya aldı

DENİZLİ - Trabzon'da gerçekleştirilen Uzun Kulvar Küçükler Bireysel Yüzme Şampiyonasında Denizli'yi teösil eden 14 yaşındaki yüzücü Ahmet Mete Boylu, 119 yarışmacı arasında birincilik kürsüsüne çıkan isim oldu. Müsabakalar genelinde 3 yarış toplamında en yüksek FINA puanı alan Boylu, 14 yaş erkekler en iyi sporcu ödülünü de kazandı.

Denizli'de 6 yaşında yüzmeye başlayan, 8 yıldan bu yana da antrenmanlara katılan Pamukkale Üniversitesi Mensupları Spor Kulübü sporcusu 14 yaşındaki Ahmet Mete Boylu, Trabzon'da 1- 3 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Türkiye Arena Uzun Kulvar Küçükler Bireysel Yüzme Şampiyonasında 119 sporcu arasında 200 metre - 400 metre - 800 metre serbest Türkiye Şampiyonu ve 1500 metrede serbest Türkiye 3.sü oldu. Müsabakalar genelinde 3 yarış toplamında en yüksek FINA puanı alan Boylu, 14 yaş erkekler en iyi sporcu ödülünü de kazandı.

Trabzon da ki yarışlarda Denizli'nin ve spor kulübünün ismini duyurmayı başaran Boylu'nun antrenörü Musa Özcan, "Sporcumuz Ahmet Mete Boylu, kulübümüze 6 yaşında iken katıldı ve yaklaşık 8 yıldır antrenmanlarına devam ediyor, yüzmede daha yolun çok başındayız. Ama inanıyoruz ki önümüzdeki 5-7 yıla yüzmede damgamızı vuracağız Hedefimiz sadece Türkiye'deki yüzme yarışmaları değil. Avrupa ve dünya şampiyonalarında kürsüye çıkmak için antrenman ve çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Daha önce bunu Baturalp Ünlü ile başarmıştık şimdi sıra Ahmet Mete Boylu da" dedi.

14 yaşındaki genç yüzücü Türkiye şampiyonluğuna kulaç attı
14 yaşındaki genç yüzücü Türkiye şampiyonluğuna kulaç attı
14 yaşındaki genç yüzücü Türkiye şampiyonluğuna kulaç attı

YORUMLAR
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Yerel, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 14 yaşındaki genç yüzücü Türkiye şampiyonluğuna kulaç attı - Son Dakika


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