Araban\'da 15 Temmuz Şehitleri Anma Programı Gerçekleştirildi

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Gaziantep'in Araban ilçesinde, 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Gününün 8. yıldönümü Araban Mezarlığındaki Şehitlik ziyareti ile başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından ardından Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Araban Kaymakamı Özgür İşçimen ile Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir, Arabanlı şehitlerin mezarlarını ziyaret etti.

15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü Araban Şehitlik ziyareti programına Araban Kaymakamı Özgür İşçimen, Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir, kamu kurum amirleri ve belediye meclis üyeleri ile Arabanlı Şehit yakınları ile vatandaşlar katıldı. - GAZİANTEP