15 Temmuz anısına yüzme müsabakaları tamamlandı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yüzme müsabakaları yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Şehitlerin anısını yaşatmak ve milli birlik ruhunu pekiştirmek amacıyla organize edilen etkinlikte, farklı yaş gruplarından çok sayıda sporcu kıyasıya mücadele etti. Müsabakaların ardından Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir yaptığı açıklamada "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri kapsamında düzenlediğimiz yüzme müsabakaları tamamlandı. Katılım gösteren tüm sporcularımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi. - BİLECİK