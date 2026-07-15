15 Temmuz anması: Köprü ve yollar trafiğe kapalı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

15 Temmuz anması: Köprü ve yollar trafiğe kapalı

15.07.2026 08:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

15 Temmuz anma törenleri nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve bağlantı yolları sabah 03.00 itibarıyla kapatıldı. Metrobüs seferleri FSM Köprüsü üzerinden yapılıyor, bazı duraklar geçici olarak iptal edildi.

İstanbul'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma programı nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve bağlantı yolları saat 03.00 itibarıyla araç trafiğine kapatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne bağlantı sağlayan ana arterler saat 15.00'e kadar kapalı kalacak.

Bu doğrultuda kapatılacak yollar şu şekilde;

D-100 Güney Yolu: Beşiktaş-Sarıyer ayrımları mevkisi

D-100 Kuzey Yolu: Ümraniye-Altunizade ayrımları mevkisi

Beşiktaş ilçesi: Barbaros Bulvarı Sait Çiftçi köprü katılımı, Sait Çiftçi Varyant üstü köprü katılımı, Yıldız Posta Caddesi Gayrettepe D-100 güney katılımı, Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 güney katılımı ve Barbaros Bulvarı'ndan Sarıyer istikametine D-100 kuzeye katılım noktaları.

Üsküdar ilçesi: Beylerbeyi'nden, Kısıklı Caddesi'nden, Altunizade Kavşağı'ndan ve Tophaneli Caddesi'nden köprüye katılım sağlayan yollar trafiğe kapatıldı.

İETT tarafından yapılan duyuruya göre, toplu taşıma hizmetinin aksamaması için metrobüs seferlerinde güzergah değişikliği yapıldı. Zincirlikuyu ile Söğütlüçeşme arasında çalışan metrobüsler, ikinci bir duyuruya kadar Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü üzerinden hizmet verecek.

Bu düzenleme doğrultusunda, Fikirtepe, Uzunçayır, Acıbadem, Altunizade, Burhaniye ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü durakları geçici olarak kapatıldı.

Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçiş yapacak yolcular, Söğütlüçeşme'den hareket eden ve FSM Köprüsü'nü kullanan metrobüsler ile Zincirlikuyu İstasyonu'na ulaşabilecek. Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçmek isteyen yolcuların ise Zincirlikuyu İstasyonu'nda aktarma yapmaları gerekecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, 15 Temmuz, Güvenlik, Ulaşım, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 15 Temmuz anması: Köprü ve yollar trafiğe kapalı - Son Dakika

Kolonlarından çatlama sesi gelen 7 katlı bina tahliye edildi Kolonlarından çatlama sesi gelen 7 katlı bina tahliye edildi
Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 25 Gözaltı Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 25 Gözaltı
Depozito uygulamasında ilk kavga çıktı: 10 kişinin T.C.’si bunda nasıl duruyor Depozito uygulamasında ilk kavga çıktı: 10 kişinin T.C.'si bunda nasıl duruyor?
Elazığ’da Engelli Çocuğa Şiddet İddiası Elazığ'da Engelli Çocuğa Şiddet İddiası
Bursa’da komşu dehşeti “Eşime göz kırptı“ iddiası can aldı Bursa'da komşu dehşeti! "Eşime göz kırptı" iddiası can aldı
Araları bozuk muydu Zeki Alasya’nın eşinden Melek Baykal’la ilgili iddiaya yanıt Araları bozuk muydu? Zeki Alasya’nın eşinden Melek Baykal'la ilgili iddiaya yanıt

08:23
Haluk Levent’in de aralarında bulunduğu 23 şüpheli adliyeye sevk edildi
Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 23 şüpheli adliyeye sevk edildi
08:16
İrade de bizim zafer de İstikbale yön veren gecenin 10. yılı
İrade de bizim zafer de! İstikbale yön veren gecenin 10. yılı
07:59
İşte Haluk Levent’in ifadesi: Yolsuzluk değil, usulsüzlük yaptım
İşte Haluk Levent'in ifadesi: Yolsuzluk değil, usulsüzlük yaptım
07:33
Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner tutuklandı
Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner tutuklandı
01:41
Milas’taki 8 saattir yanıyor: 350 otel ve 770 tatil sitesi boşaltıldı
Milas'taki 8 saattir yanıyor: 350 otel ve 770 tatil sitesi boşaltıldı
23:56
Dünya Kupası’ndaki ilk finalist İspanya
Dünya Kupası'ndaki ilk finalist İspanya
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2026 09:05:32. #7.13#
SON DAKİKA: 15 Temmuz anması: Köprü ve yollar trafiğe kapalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.