Bağcılar\'da 15 Temmuz Anma Etkinlikleri

Bağcılar'da 15 Temmuz hain darbe girişiminin 9'uncu yıl dönümünde düzenlenen anma programı düzenlendi. 15 Temmuz gecesi milletin tek vücut olduğunu söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, "O gece Bağcılar'ın sokaklarında da yürekler birleşti. Dualar göğe yükseldi. Demokrasimizi hedef alan girişim, milletimizin destansı direnişiyle püskürtüldü" dedi.

15 Temmuz hain darbe girişiminin bertaraf edilmesinin 9'uncu yıl dönümünde, bu yıl 'Zaferin Adı Türkiye' temasıyla gerçekleştirilen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" çerçevesinde Bağcılar'da da çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen ve gün boyu süren etkinlikler, 15 Temmuz gazileriyle yapılan kahvaltı ve Kirazlı Mezarlığı'nda 15 Temmuz şehidi Muhammed Ambar'ın mezarının ziyaretiyle başladı. Öğle namazından sonra ise Bağcılar Merkez Camii'nde şehitler için Mevlid-i Şerif okundu.

Demokrasi ve Birlik Yürüyüşü düzenlendi

Saat 21.00'da ise Demokrasi ve Birlik Yürüyüşü düzenlendi. Yaşlısından gencine her yaştan ilçe sakini ellerinde Türk bayraklarıyla birlikte Çarşı Caddesi'nde düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Yürüyüşü'ne katıldı. Bağcılar Meydanı'na kadar yürüyen katılımcılar, burada kurulan 15 Temmuz konulu resim sergisini de gezdi.

Bağcılar Meydanı'nda Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız'ın da ilçe sakinleriyle bir araya geldiği özel program ise saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kuran-ı Kerim okunmasıyla başladı. Gecede Bilgi Evleri Mehter Takımı mini bir konser verirken, öğrenciler kahramanlık türküleri de söyledi. Bağcılar Hikmet Barutçugil Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin canlı performans sergilediği programda 15 Temmuz'u anlatan belgesel ve kısa film gösterimleri de yapıldı.

Aziz milletimiz son sözü söyledi

Zaferin adının konulduğu 15 Temmuz'un yıldönümünde bir arada olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyleyen Kaymakam Uçgun, "15 Temmuz gecesi o hain pusu kurulduğunda Cumhurbaşkanımızın çağışı üzerine meydanlara dökülen milyonlarca vatandaşımızın çekmiş olduğu çile ve vermiş olduğu emeğin karşılığını bulabilmesi için olmazsa olmazımız din konusunda aldatılmamayı öğrenmektir. 15 Temmuz, bize gösterdi ki, aziz milletimiz her zaman olduğu gibi yine son sözü söyledi. Hainler birkaç saatte işi bitirebileceklerini düşünürken aziz Türk milleti 86 milyon ferdiyle sokaklara çıktı. Bu aziz milletin ferdi olmakla ne kadar övünsek azdır. O mücadelenin değer bulabilmesi için o günün unutulmaması gerekir" dedi.

Bağcılar'ın sokaklarında yürekler birleşti

Altın harflerle yazılmış bir destanı ve milletimizin bağımsızlığa olan sarsılmaz bağlılığını hatırlamak için bir araya geldiklerini söyleyen Başkan Yıldız, "15 Temmuz gecesi sayın Cumhurbaşkanımızın çağırısıyla minarelerden selalar yükselirken halkımız köprülere ve meydanlara akın etti. O gece Bağcılar'ın sokaklarında da yürekler birleşti. Dualar göğe yükseldi. Millet tek vücut oldu. Demokrasimizi hedef alan girişim, milletimizin destansı direnişiyle püskürtüldü. Böylece milletimiz demokrasiye olan bağlılığını bütün dünyaya güçlü bir şekilde gösterdi. Bu vesileyle tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.

Türkiye'nin şafağı sökmeye başladı

Konuşmasının devamında Terörsüz Türkiye projesine de değinen Yıldız, şunları söyledi: "Bu topraklarda milletin izni olmadan yaprak dahi kıpırdayamaz. Millet iradesinin üstünde hiçbir güç ve irade yoktur. Bugün artık Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Büyük Türkiye Yüzyılı hedefi doğrusunda yürüyüşümüzü en kararlı şekilde sürdürmekteyiz. Büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı artık sökmeye başladı. 47 yıllık terör belası sona erme sürecine girdi. Türkiye, uzun acılı, sancılı dönemi kapatma dönemine girmiş bulunmaktadır. Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle ülkemiz için yeni bir sayfa açıldı."

15 Temmuz programı, katılımcıların demokrasi nöbetiyle sona erdi. - İSTANBUL