15 Temmuz'da Köprüler Dev Türk Bayraklarıyla Donatıldı - Son Dakika
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15 Temmuz'da Köprüler Dev Türk Bayraklarıyla Donatıldı

11.07.2026 12:47
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türkiye'nin simge köprülerine dev Türk bayrakları asıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türkiye'nin simge köprülerine dev Türk bayrakları asıldı. Kırmızı beyaza bürünen köprüler dron ile görüntülendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Türkiye'nin önemli ulaşım noktaları Türk bayraklarıyla süslendi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü ve 1915 Çanakkale Köprüsü'ne dev Türk bayrakları asıldı.

15 Temmuz ruhunu yansıtan kırmızı beyaz görüntülerle süslenen köprüler dron ile havadan görüntülendi. 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde gerçekleştirilen bayraklandırma çalışmasında ortaya çıkan görüntüler, milli birlik ve beraberliğin simgesi olarak dikkat çekti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Demokrasi, 15 Temmuz, Güvenlik, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 15 Temmuz'da Köprüler Dev Türk Bayraklarıyla Donatıldı - Son Dakika

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