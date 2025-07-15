15 Temmuz Demokrasi Müzesi\'ne ziyaretçi akını

15 Temmuz darbe girişiminin 9'uncu yıl dönümünde Gaziantep'teki 15 Temmuz Demokrasi Müzesi sabah saatlerinden itibaren ziyaretçi akınına uğradı.

Türkiye'nin ilk 15 Temmuz müzesi olma özelliğini taşıyan ve açıldığı günden beri büyük ilgi gören 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'ni darbe girişiminin 9'uncu yıl dönümünde birçok vatandaş ziyaret etti.

FETÖ'nün 2016 yılında gerçekleştirdiği darbe girişiminde yaşananların gelecek nesillere aktarılması amacıyla Gaziantep'te kurulan 15 Temmuz Demokrasi Müzesi"nin ziyaretçileri eksik olmuyor.

Şehitler için dua okundu

Müze içerisinde 15 Temmuz gecesine ait eşyalardan oluşan sergiyi gezen vatandaşlar duygusal anlar yaşarken, şehitler için dua okudu.

Müzede sergilenen objeler ve videolar, o gece yaşanılanları ziyaretçilere hatırlatırken, FETÖ'nün hain darbe girişiminin anlatıldığı müze darbe girişiminin yıl dönümünde vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

İstasyon Parkı'ndaki müzede, darbe gecesi yaşananların kronolojik anlatısının yanı sıra ziyaretçilerde tanıklık hissini oluşturmak için deneyim alanları bulunuyor.

Müzede, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlara yönelik yaptığı konuşmanın yer aldığı video ile halkın selalar eşliğinde sokağa çıktıkları anları yansıtan ışık ve ses yerleştirmeleri büyük dikkat çekiyor.

Müzede, tankların 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kapatmasından başlayarak darbenin bastırıldığına dair 16 Temmuz'da TBMM'de yapılan resmi açıklamaya kadar olan o süreç tüm detaylarıyla geniş bir şekilde anlatılıyor.

Müzede ayrıca Ankara Emniyet Müdürlüğü otoparkında park halindeki İstihbarat Şube Müdürlüğüne ait polis aracı ile bir vatandaşa ait olan ve zırhlı tanklar tarafından ezilerek hurda haline getirilen iki araç da bulunuyor.

"Darbe girişimini asla unutmayacağız"

15 Temmuz şehitlerinin isimlerinin yazılı olduğu anıt duvar önünde şehitlere dua eden ziyaretçiler, 15 Temmuz'daki karanlık geceyi unutturmayan darbe girişimini asla unutmayacaklarını dile getirdiler.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 9'uncu yıl dönümü programları kapsamında müzeyi ziyaret eden ziyaretçilere, özellikle çocuk ve gençlere Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gazi Kültür A. Ş Genel Müdürü Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar, 15 Temmuz'da yaşananları detaylı bir şekilde anlattı.

15 Temmuz darbe girişiminin 9'uncu yıldönümü nedeniyle İHA'ya açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar, Türkiye'nin 15 Temmuz akşamı en büyük felaketlerden birini yaşadığını söyledi.

"Bu vatanı hainlere teslim etmedik"

15 Temmuz'da milletin darbeye karşı en güzel bir şekilde direniş gösterdiğini ifade eden Yakar, "9 yıl önce, 15 Temmuz 2016 yılında bu ülkenin varlığına, birliğine karşı çıkanlar, bu vatanı, bu milleti bölmek için hain bir kalkışmaya yeltendiler. Biz, Birinci Dünya Savaşında, Milli Mücadele döneminde ve Kurtuluş Savaşı'nda düşmanlarla savaştık. O düşmanlar İngilizlerdi, Fransızlardı ama o düşman karşımızda duruyordu. 15 Temmuz'da biz ihanetle karşılaştığımız için ve silahlar vatandaşlara doğrultuluncaya kadar karşımızdaki düşmanın kim olduğunu bilemiyorduk. Bu vatanda doğup büyümüş ve bu vatanın ekmeğini yemiş insanlar kendi kardeşlerine dışarıdan aldıkları destekle silah doğrultunca biz anladık ki o zaman hain bir darbe girişimi içerisinde bulunuyoruz. Düşmanımız açık ve net olmadığı için ilk başlarda biraz tedirginlik yaşasak da daha sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın bütün milleti sokağa çıkmaya davet etmesiyle bu darbe önlendi. 1960 ve 1980 darbelerinde insanları bezdirmişlerdi. Fakat bu defa öyle olmadı. Vatanını, milletini seven, bu ülkenin bölünmez bütünlüğüne sahip çıkan vatandaşlar bu hain kalkışmaya karşı durdular. Bu vatanı hainlere teslim etmediler" dedi.

Müzeyi ziyaret eden ziyaretçiler ise müzeyi gezerken çok duygulandıklarını, 15 Temmuz Temmuz darbe girişiminin asla unutulmaması ve unutturulmaması gerektiğini belirterek, şehitlere Allah'tan rahmet dilediler.

15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle "15 Temmuz Demokrasi Müzesi"ne geldiklerini belirten ziyaretçiler, çok etkilendiklerini söylediler. - GAZİANTEP