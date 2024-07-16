15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Denizli'de Kutlandı - Son Dakika
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Denizli'de Kutlandı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Denizli\'de Kutlandı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlamaları kapsamında Denizli'de çeşitli etkinlikler düzenlendi.

16.07.2024 04:53
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlamaları kapsamında Denizli'de çeşitli etkinlikler düzenlendi.

15 Temmuz Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından darbe girişiminin 8. Yıldönümü Denizli'de etkinlikler ile anıldı. Denizli Valiliği tarafından kentte gün boyu etkinlikler düzenlendi. Akşam saatlerinde ise 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydan'ında saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla etkinlikler başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Abdullah Pamuklu tarafından dua okunmasıyla devam etti. Çeşitli gösteriler ile devam eden etkinliklerin ardından protokol üyeleri konuşmalarını gerçekleştirdi.

Türk milletinin tarih boyunca istiklal ve istikbal mücadelesi verdiğini ve nice şanlı zaferlere imza attığını ifade eden Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, "Bu uğurda birçok bedeller ödenmiş, kutsal bildiği vatan topraklarını canı pahasına her daim korumuştur. 15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ terör örgütünün alçak saldırılarına karşı aziz milletimiz kadını erkeği, yaşlısı ve genci ile canını ortaya koymuş, kendi iradesine ve özgürlüğüne yapılan hain saldırı karşısında dimdik bir duruş sergileyerek destansı bir dirilişe yeniden imza atmıştır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde kahraman milletimizin bu hain girişimini bertaraf etmiştir. Milletimizin 15 Temmuz'da verdiği kahramanlık destanı da unutulmayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle ülkemizin bölünmez bütünlüğü, vatanımızın bağımsızlığı, milletimizin birlik ve beraberliği için canlarını feda eden aziz şehitlerimizin ve gazilerimizi şükranla anıyorum" dedi.

Konuşmaların ardından konserler ile etkinlikler sürdü. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Denizli'de Kutlandı - Son Dakika

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