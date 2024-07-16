15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri - Son Dakika
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri

Erzurum'un Tekman ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Şehit aileleriyle yapılan yemek programında ilçe protokolü ziyaretlerde bulundu. Tekman Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü bahçesinde anma etkinliği düzenlendi. İçe Kaymakamı Hasan Raşit Taşkın, konuşmasında 15 Temmuz'un Türk milletinin gücünü ve kudretini ortaya koyduğunu belirtti. Program, camilerde sela okunmasıyla sona erdi.

16.07.2024 09:41
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15 Temmuz Demokrasi ve milli Birlik Günü dolayısıyla Erzurum'un Tekman ilçesinde bir dizi etkinlik düzenlendi.

Gün içerisinde şehit aileleri ile düzenlenen yemek programında bir araya gelen ilçe protokolü şehit ailelerine yönelik ziyaretlerde bulundu.

Etkinlikler kapsamında Tekman Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü bahçesinde anma etkinliği düzenlendi.

Buradaki törende konuşan İçe Kaymakamı Hasan Raşit Taşkın, "15 Temmuz 2016 da Türk milletinin hayaline, hedefine, varoluşsal mefküresine karşı oluşturulan tuzak, bu milletin bizatihi karakterinde bulunan; Hamiyet yani vatan sevgisi erdemi karşısında bozulmuş. Anadolu insanını emperyal güç odaklarının hizmetkarı kılmak için aşama aşama hazırlanmış 40 yıllık plan bu milletin ferasetiyle hüsrana uğratılmıştır.

Düşman gayret etmiş, zehir tohumlarıyla kendine bağladığı fakat bize benzeyen, içimizden gibi görünen düşmanlar çıkartmış bu vesileyle milli bekamıza kast etmiş, manevi değerlerimizin içini boşaltmaya çalışmıştır. Ancak milletimizin Çanakkale'de duyduğu, mohaçta, Plevne'de duyduğu ve her defasında tarihte bir kırılmaya sebep olan soylu öfke: F-16 larla, tanklarla, ağır silahlarla üstümüze gelen hainleri zillete sevk etmiş ve bu milletin her türlü hakkına tecavüze hazırlanan hainler maksadına ulaşamamıştır.

15 Temmuz 2016'da bu millet kendi güç ve kudretinin yeniden farkına varmış: sistematik olarak yıpratılan ordusu, ciddi bir şekilde zedelenen güven duygusuna rağmen sadece fetullahçı terör örgütünü değil, diğer terör odaklarını da kıskaca düşürmüş: Fırat Kalkanı harekatı, Zeytindalı harekatı, Barış pınarı harekatı ve Pençe kaplan operasyonları ile terör örgütlerini sindirme noktasına getirmiş; Türk dünyasının 30 yıllık hülyası olan Karabağ'a Türkün bayrağını dikmiş, Libya da emperyal güç odaklarının oyunlarını mazlum Libya halkı lehine bozmuştur. İçinde bulunduğumuz şu günlerde de Irak topraklarında emperyalizmin bir başka tasmalısı olan PKK terör örgütünü imha hareketi başarıyla yürütülmektedir. İnşallah PKK'nın da kandil çatısının çöktüğünü yakında göreceğiz.

Şüphesiz bizim için "Bugün dünden daha iyidir ve milli birlik ve beraberliğimizi tahkim ettikçe yarın bugünden daha iyi olacaktır."

Program camilerde sela okunmasıyla sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri - Son Dakika

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