15 Temmuz Derneği\'nden 18 Mart Çanakkale Zaferi\'nin yıl dönümünde iftar

Şişli'de 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 111. yıl dönümü vesilesiyle 15 Temmuz Derneği tarafından iftar programı düzenlendi. İftara katılan Adalet Bakan Yardımcısı Sedat Ayyıldız, "Yaşadığımız süreçte, etrafımız ateş çemberiyken Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayeti, cesareti ve liderliğiyle memleketimizde Türkiye Yüzyılı hedeflerine ilerliyoruz" dedi.

İstanbul Şişli'de, 15 Temmuz Derneği 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin anısına bir iftar programı düzenledi. Etkinliğe Adalet Bakan Yardımcısı Sedat Ayyıldız, milletvekilleri, belediye başkanları, şehit yakınları ve gaziler, iş insanları ve davetliler katıldı.

Adalet Bakan Yardımcısı Sedat Ayyıldız, "Yargı mensuplarımızın cesaretiyle ve elbette ki Cumhurbaşkanımızın dirayeti ve cesaretiyle önemli bir noktaya gelmiş bulunuyoruz. Değerli misafirler nasıl ki 15 Temmuz Gecesi'nde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve cesaretine nasıl şahitlik ettiysek bugün de yaşadığımız süreçte, etrafımız ateş çemberiyken, onun dirayeti, cesareti ve liderliğiyle memleketimizde Türkiye Yüzyılı hedeflerine ilerliyoruz. Ben yeniden bu derdi gönüllü olarak dert edinen bütün kardeşlerimizi yürekten tebrik ediyorum" diye konuştu.

Etkinlik sonrası basın mensupları ile bir araya gelen 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, "Ramazan ayı içerisinde bir iftar programımıza Sayın Adalet Bakanımızın katılacağı bir program düzenledik. Eski Bakanlarımız ve devlet erkanından devletimize hizmet etmiş bir çok tanıdık sima vardı. Asıl misafirlerimiz şehit ailelerimiz ve gazilerimizdi. Yoğun bir şekilde ailelerden de katılan oldu. Biz burada şehit ailelerimizi bir araya getirmek suretiyle, şehitlerimizi hatırlamak, onlar adına dua etmek ve onlara yönelik duygularımızı ifade etmek için bir araya gelmiş olduk. Çok duygulandıklarını ifade ettiler. Özellikle hain darbe girişimini gösteren anlık görüntülerde ben yüzlerce kez izlememe rağmen o sıcak duyguları hala yaşıyorum. Aileler de çok hüzünlendiler. Ben de onlara, 'Siz bir kahramanın eşisiniz, bir kahramanın çocuğusunuz, bir kahramanın annesi babasısınız. Bir hüzün olacak ama bir yandan ise size ömrünüzün sonuna kadar içinizde taşıyacağınız bir gurur yaşatmış oldular. Ne mutlu ki bu güzel evlatlara sahip olmuşsunuz Biz de size müteşekkiriz iyi ki böyle evlatlar dile getirmişsiniz' dedim" dedi. - İSTANBUL