15 Temmuz Gazisi Musa İlhan: 'Müslüman Türk milleti için gazilik nişan ise şehitlik düğündür' - Son Dakika
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15 Temmuz Gazisi Musa İlhan: 'Müslüman Türk milleti için gazilik nişan ise şehitlik düğündür'

15 Temmuz Gazisi Musa İlhan: \'Müslüman Türk milleti için gazilik nişan ise şehitlik düğündür\'
13.07.2025 09:22
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15 Temmuz 2016'da darbe girişiminde sokağa çıkarak vatan savunmasında bulunan Musa İlhan, kurşunla yaralanmasına rağmen 9 yıldır gazilik nişanını gururla taşıyor. İlhan, terörün bir ulus için en büyük pranga olduğunu belirterek, Türkiye'nin terörden kurtulması ve şahlanması için umutlu olduğunu ifade etti. Darbe gecesinde yaşadığı anıları paylaşan İlhan, vatan için sokakta olmanın önemini vurguladı.

15 Temmuz darbe girişimi esnasında demokrasiye sahip çıkmak için sokağa çıkan Musa İlhan, hainlerin sıktığı kurşunla kalbinin 2 milimetre altından yaralandı. Kurşunun vücudundan çıkarılmasının riskli olması nedeniyle 8 yıldır mermiyle yaşayan İlhan, "9 yıldır göğsümde gaziliğin nişanesini taşıyorum. Müslüman Türk milleti için gazilik nişan ise şehitlik düğündür. Çoğu zaman hayıflanıyorum keşke şehit olabilseydim diye. Cumhurbaşkanımız, Cumhur İttifakımız büyük bir özveriyle risk aldı. 'Terörsüz Türkiye' inşallah başarılı olur. Bir ulus için, bir devlet için ayağındaki en büyük pranga terördür. Terörden kurtulan her ülke şahlanmıştır. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nda terörden kurtulmuş ve şahlanmış Türkiye'yi bizlere görmek nasip olur. Büyük Türkiye'nin ayak seslerini bütün dünya hissediyor" dedi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirdiği hain darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçti. Darbe girişiminde her yaştan vatandaş sokağa çıkarak darbeye 'dur' dedi. O vatandaşlardan kimi şehit oldu kimi de yaralanarak gazilik mertebesine erişti. Demokrasiye sahip çıkmak için sokağa çıkan Musa İlhan da darbeye karşı duranlardandı. İlhan, trafikte seyir halindeyken 15 Temmuz hain darbe girişimini radyodan öğrendi. Vatan savunması için sokakta kalan Musa İlhan, korkusuz bir şekilde darbeci askerlerin karşısına dikildi. Darbecilerin kurşunlarının hedefi olan İlhan, kalbinin 2 milimetre altına isabet eden mermiyle yere yığıldı. Ağır yaralanan İlhan, çevredekiler tarafından hastaneye kaldırıldı. 4 gün yoğun bakımda kalan İlhan, 2 ay süren tedavinin ardından sağlığına kavuştu. Ancak cerrahi müdahale riskli olduğu için kurşun çıkarılamazken, 9 yıldır hainlerin sıktığı mermiyle yaşıyor.

"Bir ulus için, bir devlet için ayağındaki en büyük pranga terördür"

Terörsüz Türkiye hakkında konuşan Gazi Musa İlhan, "Afet Koordinasyon Merkezi'nde vuruldum. Tabii 9 yıl oldu, anılarımız bazen depreşiyor. Oradan geçerken, vurulduğum yeri görüyorum. Ateş eden askerin durduğu yeri hayal ediyorum. Zor bir süreç. 9 yıldır göğsümde gaziliğin nişanesini taşıyorum. Müslüman Türk milleti için gazilik nişan ise şehitlik düğündür. Çoğu zaman hayıflanıyorum keşke şehit olabilseydim diye. Rabbim tekrar yaşatmasın. Güncel Türkiye'de gördüğümüz Cumhurbaşkanımız, Cumhur İttifakımız büyük bir özveriyle risk aldı. 'Terörsüz Türkiye' inşallah başarılı olur. DEAŞ'ı, FETÖ'sü, DHKP-C'si vesaire bütün terör örgütlerinin tamamından kurtulmuş oluruz. Bir ulus için, bir devlet için ayağındaki en büyük pranga terördür. Terörden kurtulan her ülke şahlanmıştır. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nda terörden kurtulmuş ve şahlanmış Türkiye'yi bizlere görmek nasip olur. Ümitliyiz, umutluyuz. Büyük Türkiye'nin ayak seslerini bütün dünya hissediyor. Şu anki başarılarımızı bazıları perdelemek isteseler de emin olun çok büyük başarılarımız var. Özellikle savunma sanayinde. Cumhurbaşkanımızın 'dünya 5'ten büyüktür' diyerek haykırışının çoğu ülkeler bilincine vardı. Cumhurbaşkanımızın yanında ve arkasında saf tutmaya başladılar" ifadelerini kullandı.

"Çıplak ellerle nasıl tankların durdurulduğunu tüm dünya görmüştür"

15 Temmuz hain darbe girişiminde halkın iradesini tüm dünyanın gördüğünü belirten Musa İlhan, "Sanki 15 Temmuz'u unutturmaya, önemsizleştirmeye çalışılır gibi bir ibare var. Belki bizler görmeyeceğiz ama eminiz ki ileride 15 Temmuz'un ne kadar değerli ve vahim bir durum olduğunu, ülkemizin bekasına kastedilmiş bir darbe, işgal girişimi olduğunu anlayacaklar. O zamanda Cumhurbaşkanımız kıymeti, değeri anlaşılacak. Rabbim uzun ömürler versin. Israrla, her konuşmasında 15 Temmuz'dan, halkın iradesinden bahsediyor. Onun dışında kimse Türkiye Cumhuriyeti'ndeki kimse kolay kolay sokaklara çıkmaz. Mesele vatansa sokağa çıkılır. Mesele bayraksa sokağa çıkılır. Çıkıldığında da çıplak ellerle nasıl tankların durdurulduğunu tüm dünya görmüştür. Geçen günlerde, Cumhurbaşkanımızın Amerika Başkanı Trump ile bir muhhabetini okudum. Trump, NATO'daki toplantıda kaç askerimizin olduğunu soruyor. Cumhurbaşkanımız ise 550 ya da 600 bin askerimizin olduğunu söylüyor. Trump, 'senin askerin 86 milyon' diye cevap veriyor. O zamanlar Amerika Başkanı değildi. 'Televizyon ve internetten gördüğümde 86 milyonun sokaktaydı' diyor. Bunu bütün dünya görüyor. Bizim 86 milyon asker olduğumuzu, konu vatan olduğunda 86 milyonun nasıl sokağa çıkacağını Amerika Başkanı bile gördüğüne göre Allah'ın izniyle sırtımız yere gelmez" diye konuştu.

"Mesele vatansa gerisi teferruattır"

15 Temmuz hain darbe girişimi gecesini tekrar yaşayarak anlatan Musa İlhan, " AKOM'dan sonra niyetim Boğaz Köprüsü'ne geçmekti. AKOM'a girer girmez ateş edildi. Önce tabii biraz korkar gibi olduk. Lojistik Destek Merkezi'nde böyle bir şey yaşamadık. Oradaki askerlerin kimi ılımlıydı, çıkardık. Hatta arkalarından tezahürat yaptık. 'En büyük asker, bizim asker' diye. Aynı ruh haliyle gittiğimiz için AKOM'a da böyle bir şey beklemiyorduk. Gideceğiz, oradaki askerle konuşacağız, ikna edeceğiz, belki içerisinde birkaç tane taşkınlık yapan olacak çünkü Lojistik Destek Merkezi'nde öyle olmuştu. Ateş açılacağı hiç aklımızın ucuna gelmemişti. Zaten kaçar gibi olduk. Sonrasında tekrar gittim. Devamını hatırlamıyorum. 'Burası bizim işyerimiz, burası bizim toprağımız, sen askersin senin yerin kışla' diye bağırıyormuşum. Yanımdaki hocam ve arkadaşlarım, 'vuracaksan vur' diye yürüdüğümü söylüyor. 2 dakika sonra vurulmuşum zaten. Gerisini hatırlamıyorum zaten, yoğun bakım. İlk uyandığımda hemşire hanıma Cumhurbaşkanımızın yaşayıp yaşamadığını sordum. Hemşire hanım, 'Cumhurbaşkanı yaşıyor, sen kendine bak, şu an da televizyonda konuşuyor' demişti. Mesele vatansa gerisi teferruattır. Gazilik bir Müslüman için nişandır. Allah herkese nasip etsin. Şu yarım, engelli halimle 21 yaşında bir kızım var, nasip olursa 3 ay sonra bir kızımız daha olacak, o kızımı ben kundakta bırakırım yine koşa koşa şehit olmak için giderim" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 15 Temmuz Gazisi Musa İlhan: 'Müslüman Türk milleti için gazilik nişan ise şehitlik düğündür' - Son Dakika

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