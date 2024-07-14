15 Temmuz hain darbe girişiminin 8'inci yıldönümünde Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı iki bot ziyarete açıldı - Son Dakika
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15 Temmuz hain darbe girişiminin 8'inci yıldönümünde Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı iki bot ziyarete açıldı

15 Temmuz hain darbe girişiminin 8\'inci yıldönümünde Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı iki bot ziyarete açıldı

Muğla Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığına bağlı iki botun Marmaris ve Bodrum'da vatandaşların ziyaretine açıldığı belirtildi.

14.07.2024 12:51
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15 Temmuz hain darbe girişiminin 8'inci yıldönümünde Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı iki bot Marmaris ve Bodrum'da vatandaşların ziyaretine açıldı.

Muğla Valiliğinden yapılan açıklamada, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığına bağlı, TCSG-101 botu Bodrum Limanında, TCSG-310 botu Marmaris Limanında, 15 Temmuz 2024 Pazartesi günü 09: 00 - 18: 00 saatleri arasında ziyarete açılacaktır" denildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 15 Temmuz hain darbe girişiminin 8'inci yıldönümünde Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı iki bot ziyarete açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 15 Temmuz hain darbe girişiminin 8'inci yıldönümünde Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı iki bot ziyarete açıldı - Son Dakika
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