15 Temmuz Destanı Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kamp ve Zirve Tırmanışı Etkinliği Niğde'de Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

15 Temmuz Destanı Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kamp ve Zirve Tırmanışı Etkinliği Niğde'de Başladı

15 Temmuz Destanı Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kamp ve Zirve Tırmanışı Etkinliği Niğde\'de Başladı

Niğde Ömer Halisdemir Meydanı'nda düzenlenen programla başlayan 15 Temmuz Destanı Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kamp ve Zirve Tırmanışı etkinliği, Aladağlar zirvelerinde şehit olanları anmak amacıyla gerçekleştiriliyor. Niğde Valisi Cahit Çelik ve Belediye Başkanı Emrah Özdemir'in konuşmalarının ardından kalabalık, Türk bayrağı eşliğinde Niğde Şehitliği'ne yürüdü. Program, Aladağlar'da yapılacak tırmanışlarla devam edecek.

13.07.2024 13:44  Güncelleme: 13:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

15 Temmuz Destanı Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kamp ve Zirve Tırmanışı etkinliği Niğde Ömer Halisdemir Meydanı'nda düzenlenen programla başladı. Program çerçevesinde 15 Temmuz'da şehit olanlar Aladağlar zirvelerinde anılacak.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda konuşan Niğde Valisi Cahit Çelik 15 Temmuz'un sadece bir direniş değil, aynı zamanda bir diriliş olduğunu vurguladı. Vali Çelik, "Demokrasiye olan inancımız, birlik ve beraberliğimiz, bizi her zaman güçlü kılacaktır. Bu topraklar, hain darbe girişiminin seyrini büyük bir cesaretle gözünü kırpmadan şehadet şerbetini içme pahasına değiştiren kahraman şehidimiz Ömer Halisdemir'i yetiştiren topraklardır. Dolayısıyla Ömer Halisdemir'in memleketi olan Niğde'mizde 15 Temmuz ruhunun daha güçlü, daha kararlı yaşatılması her birimizin manevi borcudur. Bu doğrultuda, milletimizin dış mihrakların hain emellerine karşı tek yürek olup yeniden diriliş mücadelesi verdiği şanlı gecenin unutulmaz kahramanları olan Aziz Şehitlerimizin anısını yaşatmak adına şanlı bayrağımızı zirvelere dikmek için birazdan Aladağlar'a yola çıkacağız" dedi.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise şu ifadelere yer verdi:

"Allah'a şükür ediyoruz ki o gece kara başlamıştı ama sonu bir demokrasi şölenine dönüştü. Çok kayıplar verdik. Şehitlerimiz ve gazilerimizden Allah razı olsun. Bizlere düşen o geceyi unutmamak, unutturmamak."

Yapılan konuşmaların ardından Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kalabalık, Türk bayrağı eşliğinde Niğde Şehitliği'ne yürüdü. İl Müftüsü Osman Ayas tarafından yapılan duanın ardından protokol üyeleri şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.

Milli Birlik Günü Kamp ve Zirve Tırmanışı programı Aladağlar'da 3 bin 562 rakımlı Karasay Zirvesi, 3 bin 551 rakımlı Eznevit Zirvesi ve 3 bin 723 rakımlı Emler Zirvesine yapılacak tırmanışla devam edecek. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Ömer Halisdemir, Demokrasi, 15 Temmuz, Niğde, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 15 Temmuz Destanı Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kamp ve Zirve Tırmanışı Etkinliği Niğde'de Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:56 Ölümlü kazaya karışan Fatma Zehra Kınık nasıl serbest kaldı Süreç Bakan Tunç’a soruldu Ölümlü kazaya karışan Fatma Zehra Kınık nasıl serbest kaldı? Süreç Bakan Tunç'a soruldu
12:58 Ortaklarının çiftliğini basıp kıyım yaptılar Eşeği kestikleri görüntü kahretti Ortaklarının çiftliğini basıp kıyım yaptılar! Eşeği kestikleri görüntü kahretti
12:10 İsrail ’güvenli’ dediği El-Mevasi’ye saldırdı: En az 71 ölü İsrail 'güvenli' dediği El-Mevasi'ye saldırdı: En az 71 ölü
12:09 Bakan Şimşek, aylık harcamaları 5 milyon TL’nin üzerinde olanların peşine düştü Bakan Şimşek, aylık harcamaları 5 milyon TL'nin üzerinde olanların peşine düştü
11:08 İzmir’de elektrik akımına kapılarak ölen 2 kişi ihmal kurbanı mı Bölge esnafının sözleri olay kadar skandal İzmir'de elektrik akımına kapılarak ölen 2 kişi ihmal kurbanı mı? Bölge esnafının sözleri olay kadar skandal
13:39 Yaptığı sevinçle EURO 2024’e damga vuran Merih, adım adım Süper Lig’e Yaptığı sevinçle EURO 2024'e damga vuran Merih, adım adım Süper Lig'e
12:04 Bir okulda taciz iddiası daha Öğretmen “Yapmadım“ diyor ama öğrencinin sözleri vahim Bir okulda taciz iddiası daha! Öğretmen "Yapmadım" diyor ama öğrencinin sözleri vahim
11:36 Ailesini terk eden futbolcuya hapis cezası Ailesini terk eden futbolcuya hapis cezası
11:36 TCDD Taşımacılık, Yüksek Hızlı Tren Biletlerine Zam Yaptı TCDD Taşımacılık, Yüksek Hızlı Tren Biletlerine Zam Yaptı
11:10 Cenk Tosun’dan olay sözler: Beşiktaş bana teklif yapmadı Cenk Tosun'dan olay sözler: Beşiktaş bana teklif yapmadı
11:02 Öldü diye ceset torbasına konulan 82 yaşındaki yaşlı kadın, cenaze evi çalışanı tarafından canlı bulundu Öldü diye ceset torbasına konulan 82 yaşındaki yaşlı kadın, cenaze evi çalışanı tarafından canlı bulundu
10:43 Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, isminin baş harflerine özel eşarp yaptırdı Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, isminin baş harflerine özel eşarp yaptırdı
10:35 Muğla’da freni boşalan tur otobüsü dehşet saçtı: 1 ölü, 32 yaralı Muğla'da freni boşalan tur otobüsü dehşet saçtı: 1 ölü, 32 yaralı
10:16 Asya kıtasının en zengin adamı Hintli milyarder Anant Ambani, oğlunu 600 milyon dolarlık bir düğünle evlendirdi Asya kıtasının en zengin adamı Hintli milyarder Anant Ambani, oğlunu 600 milyon dolarlık bir düğünle evlendirdi
10:13 115 kişiye mezar olan binanın müteahhidi ölenleri suçladı 115 kişiye mezar olan binanın müteahhidi ölenleri suçladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2024 14:39:21. #1.13#
SON DAKİKA: 15 Temmuz Destanı Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kamp ve Zirve Tırmanışı Etkinliği Niğde'de Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement