15 Temmuz Destanı Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kamp ve Zirve Tırmanışı Etkinliği Niğde\'de Başladı

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15 Temmuz Destanı Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kamp ve Zirve Tırmanışı etkinliği Niğde Ömer Halisdemir Meydanı'nda düzenlenen programla başladı. Program çerçevesinde 15 Temmuz'da şehit olanlar Aladağlar zirvelerinde anılacak.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda konuşan Niğde Valisi Cahit Çelik 15 Temmuz'un sadece bir direniş değil, aynı zamanda bir diriliş olduğunu vurguladı. Vali Çelik, "Demokrasiye olan inancımız, birlik ve beraberliğimiz, bizi her zaman güçlü kılacaktır. Bu topraklar, hain darbe girişiminin seyrini büyük bir cesaretle gözünü kırpmadan şehadet şerbetini içme pahasına değiştiren kahraman şehidimiz Ömer Halisdemir'i yetiştiren topraklardır. Dolayısıyla Ömer Halisdemir'in memleketi olan Niğde'mizde 15 Temmuz ruhunun daha güçlü, daha kararlı yaşatılması her birimizin manevi borcudur. Bu doğrultuda, milletimizin dış mihrakların hain emellerine karşı tek yürek olup yeniden diriliş mücadelesi verdiği şanlı gecenin unutulmaz kahramanları olan Aziz Şehitlerimizin anısını yaşatmak adına şanlı bayrağımızı zirvelere dikmek için birazdan Aladağlar'a yola çıkacağız" dedi.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise şu ifadelere yer verdi:

"Allah'a şükür ediyoruz ki o gece kara başlamıştı ama sonu bir demokrasi şölenine dönüştü. Çok kayıplar verdik. Şehitlerimiz ve gazilerimizden Allah razı olsun. Bizlere düşen o geceyi unutmamak, unutturmamak."

Yapılan konuşmaların ardından Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kalabalık, Türk bayrağı eşliğinde Niğde Şehitliği'ne yürüdü. İl Müftüsü Osman Ayas tarafından yapılan duanın ardından protokol üyeleri şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.

Milli Birlik Günü Kamp ve Zirve Tırmanışı programı Aladağlar'da 3 bin 562 rakımlı Karasay Zirvesi, 3 bin 551 rakımlı Eznevit Zirvesi ve 3 bin 723 rakımlı Emler Zirvesine yapılacak tırmanışla devam edecek. - NİĞDE