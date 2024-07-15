15 Temmuz darbe girişiminin 8. yılında şehit koruma Mehmet Çetin anıldı - Son Dakika
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Yerel

15 Temmuz darbe girişiminin 8. yılında şehit koruma Mehmet Çetin anıldı

15 Temmuz darbe girişiminin 8. yılında şehit koruma Mehmet Çetin anıldı

15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilmek istenen darbe girişiminin 8. yıl dönümünde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koruması olan Mehmet Çetin, mezarı başında anıldı. Uşak Valisi, milletvekilleri, belediye başkanı ve diğer protokol üyeleri de programa katıldı. Programda, şehitlik ziyareti ve duaların ardından Mehmet Çetin'in mezarı başında anma ve dualar gerçekleştirildi.

15.07.2024 12:50  Güncelleme: 12:51
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15 Temmuz 2016 gecesi Fetullahçı Terör Örgütü mensuplarınca gerçekleştirilmek istenen hain darbe teşebbüsünde şehit düşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koruması Mehmet Çetin, darbe girişiminin 8.yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

15 Temmuz 2016 gecesi FETÖ mensuplarınca gerçekleştirilmek istenen darbe girişiminin 8.yıl dönümünde çeşitli programlar düzenlendi.

Programa Uşak Valisi Turan Ergün, AK Parti Uşak Milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul, Uşak Belediye Başkan Vekili İsmail Asar, Uşak Üniversitesi Rektörü Ekrem Savaş, Uşak İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, Şehit Polis Mehmet Çetin'in babası ve protokol üyeleri katıldı.

Düzenlenen programda ilk olarak şehitlik ziyaret edilerek, şehitlere mezarları başında dualar edildi. Şehitlikte edilen duaların ardından Vali Turan Ergün ve beraberindeki heyet Yoncalı Köyüne gidilerek 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otelde terör örgütü üyelerince şehit düşen Mehmet Çetin, mezarı başında andı ve dualar etti. - UŞAK

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 15 Temmuz darbe girişiminin 8. yılında şehit koruma Mehmet Çetin anıldı - Son Dakika


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