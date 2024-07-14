15 Temmuz Şehidi Muzaffer Gülşen'in Tek Hayali Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Tanışmak - Son Dakika
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15 Temmuz Şehidi Muzaffer Gülşen'in Tek Hayali Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Tanışmak

15 Temmuz Şehidi Muzaffer Gülşen\'in Tek Hayali Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Tanışmak

15 Temmuz hain darbe girişiminde iki oğlunu ve damadını şehit veren 96 yaşındaki Muzaffer Gülşen'in tek hayali Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tanışmak. Gülşen, acısının hala aynı olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı beklediğini söyledi. Şehit Lütfi Gülşen'in eşi Menzile Gülşen ise o gece yaşadıklarını anlattı ve FETÖ'cülerin mezarlarının olmadığını vurguladı.

14.07.2024 11:47
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15 Temmuz hain darbe girişiminde iki oğlunu ve damadını şehit veren 96 yaşındaki Muzaffer Gülşen'in tek hayali Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tanışmak.

Fetullahçı terör örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sokağa çıkma çağrısına uyarak meydanlara indi.

O gece darbeye direnmek için Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinden Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giden Muzaffer Gülşen'in iki oğlu Mehmet Gülşen (62), Hakan Gülşen (44) ve damadı Lütfi Gülşen (64), darbeciler tarafından F16'dan atılan bombayla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde şehit olmuştu.

İki oğlu ve damadı 15 Temmuz'da şehit düşen Gülşen, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, acısının hep aynı kaldığını belirterek, "8 sene geçti yavrum. Devamlı aynı acı. Acı aynı dün gibi devam ediyor, unutulmuyor. Üç acı unutulur mu yavrum? Acının ayrısı yok. Öldükleri yerlere gittim de baktım. Bedenleri parçalanmış yavrularım 3'ü de oraya serilmiş" dedi.

Tek hayalinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tanışmak olduğunu ifade eden Gülşen, "Geldi buralara, balkonlarda oturdum şuradan geçer de görürüm diye ama göremedim. Çok geldi Kızılcahamam'a gözlüyorum. Türkiye'de gelmeyen kalmadı. Çok gelen oldu. Halimizi hatırımızı çok soran oldu" şeklinde konuştu.

Şehit Lütfi Gülşen'in eşi Menzile Gülşen ise "Kardeşlerimle sözleşip beraber gidiyorlar. Ondan sonra biz onlardan gece boyu hiç haber alamadık. Sabah 06.20'de gidiyor, külliyenin önündeki bombada şehit olmuşlar" ifadesini kullandı.

"8 yıl önce aynı bugünkü gibi, hiç değişmiyor 15 Temmuz"

Karanlık gecenin ardından şehitlerin cenazesini her yerde aradıklarını anlatan Gülşen, "O bulamamak çok kötüydü. Ondan sonra haberlerini aldık. 8 yıl önce aynı bugünkü gibi, hiç değişmiyor 15 Temmuz. Her gün ilk olmuş gibi. Ondan sonra haberlerini aldık. Üçünü de soğuk hava deposunda bulduk. O bulamamak çok kötüydü. Bulunca onlar bize canlı gibi geldiler" diye konuştu.

"O hainler kahrı perişan olsunlar"

FETÖ'cülerin mezarlarının olmadığının altını çizen Gülşen, "O hainler kahrı perişan olsunlar. Bizimkilerin yine bir mevkileri, makamları ve şehitliğimiz var. Onların mertebesine tutunarak yaşıyoruz. İyi yerdeyiz biz. Bin şükür ayaktayız çoluğumuz ve çocuğumuzla" ifadelerini kullandı.

"Annem Cumhurbaşkanımızı bekliyor"

Özel günlerde acılarının daha fazla arttığını dile getiren Gülşen, annesi Muzaffer Gülşen'in tek hayalinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek olduğuna dikkati çekerek, "Yaşlı annem 96-97 yaşında. Annem Cumhurbaşkanımızı bekliyor. Kızılcahamam'a geldiğinde buradan balkondan beklemiş. El sallarım da iner buraya diye. Annemin bir tek o isteği var" şeklinde konuştu.

"Devletimizden de Allah razı olsun"

Durumlarının iyi olduğunu söyleyen Gülşen, "Çok şükür iyiyiz, ayaktayız. Çoluğumuz ve çocuğumuz işini gücünü buldular. Devletimizden de Allah razı olsun. Mağdur olmadık, onların tutunarak yaşıyoruz. Çok şükür Allah'ıma" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 15 Temmuz Şehidi Muzaffer Gülşen'in Tek Hayali Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Tanışmak - Son Dakika

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SON DAKİKA: 15 Temmuz Şehidi Muzaffer Gülşen'in Tek Hayali Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Tanışmak - Son Dakika
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