15 Temmuz şehidinin babası: "15 Temmuz gelince canımız ciğerimiz yanıyor" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

15 Temmuz şehidinin babası: "15 Temmuz gelince canımız ciğerimiz yanıyor"

15 Temmuz şehidinin babası: "15 Temmuz gelince canımız ciğerimiz yanıyor"
15.07.2025 10:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit düşen Özel Harekat Polisi Eyyüp Oğuz'un babası Tevfik Oğuz, "Halk karşı çıktı ve Cumhurbaşkanımıza güvendi.

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit düşen Özel Harekat Polisi Eyyüp Oğuz'un babası Tevfik Oğuz, "Halk karşı çıktı ve Cumhurbaşkanımıza güvendi. Allah korudu ve cumhurbaşkanımıza bir şey olmadı. 15 Temmuz gelince canımız ciğerimiz yanıyor" dedi.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçti. Hain darbe girişiminde Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda Elazığlı Özel Harekat Polisi Eyyüp Oğuz'da şehit düştü. Babası Tevfik Oğuz (71), oğlunun şehadet mertebesine ulaşmasının yıl dönümünde İHA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Oğlunu hiçbir zaman unutmadığını dile getiren Tevfik Oğuz, "15 Temmuz'da cumhurbaşkanımızın sağ kurtulduğu için çok sevindim. Eğer cumhurbaşkanımızın başına bir iş gelseydi, 15 Temmuz gerçekleşmiş olacaktı. Türk halkı dinine bağlı bir halk, bu da hoca ve din adamı diye geçiniyordu. Halk karşı çıktı ve cumhurbaşkanımıza güvendi. Allah korudu ve cumhurbaşkanımıza bir şey olmadı. Netice hayırlı sonuçlandı. Birlik olduğumuz sürece bizi bölemeyecekler. Bu barış anlaşmasıyla terör olayları da biterse Türkiye'ni önü alınmaz. Silah bırakma ile memleketimize huzur gelir. Buna karşı çıkmak iyi değil. Ben iyi buluyorum ve inşallah da iyi olacak. Her zaman için ben barıştan yanayım. Çocuklarımız şehit oldu fakat bu ülke için oldular. Bu ülkeye barış gelirse daha iyi ve güzel olacak" diye konuştu.

"15 Temmuz gelince canımız ciğerimiz yanıyor"

15 Temmuz akşamı oğlunu aradığını ifade eden Oğuz, "Cevapladı fakat telefon anında kesildi. 15 dakika sonra tekrar aradım bu sefer telefona da cevap vermedi. Saat 23.30 gibiydi. Cevap vermeyince içime de doğdu. Ben bilet almak için çarşıya indim ama havaalanları kapalıydı, bilet vermediler. Geri eve geldim. Sabah, polisler ve akrabalar gelmiş toplanmışlar. Eyüp'ün o zaman şehit olduğu haberini aldım. Eyüp'ü hiçbir zaman unutmuyoruz, unutmayacağız da. Bu olay unutulursa sonuç iyi olmaz. 15 Temmuz gelince canımız ciğerimiz yanıyor" şeklinde konuştu.

"Ya o tarafta olsa ne yapardık, şimdi gurur duyuyoruz"

FETÖ'nün oğluna yaklaşmaya çalıştığını dile getiren baba Oğuz, "Eyüp'e sen başarılısın, sen bize tabi ol, seni komiser ve müdür yapak demişler. Oğlum ise 'Ben başarılıyım ama şerefsiz değilim' diyor. Ondan sonra kendisinden uzaklaşıyorlar. Allah'a kurban olayım ya o tarafta olsa ne yapardık. Şimdi gurur duyuyoruz. O elbaşı zındık öldü diyoruz ama o geberdi. O, hayvandan da aşağı. Ona sorulacak. 250 şehidin hesabı bundan sorulacak" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

15 Temmuz, Politika, Güvenlik, Yerel, Baba, Son Dakika

Son Dakika Yerel 15 Temmuz şehidinin babası: '15 Temmuz gelince canımız ciğerimiz yanıyor' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hadise’nin cesur dansı iki ünlü ismi birbirine düşürdü Hadise'nin cesur dansı iki ünlü ismi birbirine düşürdü
PKK’nın kullandığı 33 odalı mağara imha edildi İçinden çıkanlar şoke etti PKK'nın kullandığı 33 odalı mağara imha edildi! İçinden çıkanlar şoke etti
Babasını baltayla yaralayıp, korkunç şekilde yaşamına son verdi Babasını baltayla yaralayıp, korkunç şekilde yaşamına son verdi
Luka Modric, yeni takımına imza atmak için İtalya’da Luka Modric, yeni takımına imza atmak için İtalya'da
Bitcoin piyasa değeriyle dünyanın en büyük beşinci varlığı oldu Bitcoin piyasa değeriyle dünyanın en büyük beşinci varlığı oldu
Muzaffer Nine biriktirdiği parayı teslim etti, Erdoğan hemen talimat verdi Muzaffer Nine biriktirdiği parayı teslim etti, Erdoğan hemen talimat verdi
Beşiktaş Orkun Kökçü’den sonra Kyle Walker-Peters’ı da bugün İstanbul’a getiriyor Beşiktaş Orkun Kökçü'den sonra Kyle Walker-Peters'ı da bugün İstanbul'a getiriyor
Yıldız Tilbe’yi daha önce böyle görmemiştiniz Doğal hali gündem oldu Yıldız Tilbe'yi daha önce böyle görmemiştiniz! Doğal hali gündem oldu
102 yıllık Altınordu’da A takım devrediliyor 102 yıllık Altınordu'da A takım devrediliyor
Amazon, insan beyni gücünde yapay zekâ üssü inşa ediyor Çevreciler tepkili Amazon, insan beyni gücünde yapay zekâ üssü inşa ediyor! Çevreciler tepkili
Doğum gününde ’cüce’ bireyleri çalıştıran Yamal hakkında yasal işlem başlatılıyor Doğum gününde 'cüce' bireyleri çalıştıran Yamal hakkında yasal işlem başlatılıyor

09:32
15 Temmuz’da silah zoruyla bildiri okutulan spiker Tijen Karaş’ın yeni mesleği şaşırttı
15 Temmuz'da silah zoruyla bildiri okutulan spiker Tijen Karaş'ın yeni mesleği şaşırttı
09:25
Askerlik çağına gelmiş PKK’lılar TSK’ya alınacak mı Bakan Güler yeşil ışık
Askerlik çağına gelmiş PKK'lılar TSK'ya alınacak mı? Bakan Güler yeşil ışık
07:33
Suriye’de çatışmalar bir kente daha sıçradı Ölü sayısı korkunç boyuta ulaştı
Suriye'de çatışmalar bir kente daha sıçradı! Ölü sayısı korkunç boyuta ulaştı
15:34
Fenerbahçe’de ayrılık kapıda Diego Carlos’un transfer olmak istediği takım ortaya çıktı
Fenerbahçe'de ayrılık kapıda! Diego Carlos'un transfer olmak istediği takım ortaya çıktı
15:24
Beşiktaş’tan Jadon Sancho açıklaması
Beşiktaş'tan Jadon Sancho açıklaması
15:13
Tuvana Türkay’dan İtalya sokaklarında cesur kombin
Tuvana Türkay'dan İtalya sokaklarında cesur kombin
14:51
78 kişiyi böyle ölüme götürmüşler: ’’Kimseye haber vermeyin, kendi aramızda halledelim’’ dediler
78 kişiyi böyle ölüme götürmüşler: ''Kimseye haber vermeyin, kendi aramızda halledelim'' dediler
14:47
Şehitleri unutmadılar, sadece galibiyet değil gönülleri de aldılar
Şehitleri unutmadılar, sadece galibiyet değil gönülleri de aldılar
14:34
Suriye’de şiddetli çatışmalar Çok sayıda asker öldü, başrolde yine onlar var
Suriye'de şiddetli çatışmalar! Çok sayıda asker öldü, başrolde yine onlar var
14:15
Gurbetçiler geliyor Günlerce yol yapıp, saatlerce bu kuyrukta bekliyorlar
Gurbetçiler geliyor! Günlerce yol yapıp, saatlerce bu kuyrukta bekliyorlar
14:06
Cezayirli kadın, Alman komşusu tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Cezayirli kadın, Alman komşusu tarafından bıçaklanarak öldürüldü
14:01
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’e tahliye kararı
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e tahliye kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2025 10:17:15. #7.12#
SON DAKİKA: 15 Temmuz şehidinin babası: "15 Temmuz gelince canımız ciğerimiz yanıyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.