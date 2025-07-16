15 Temmuz şehidinin ismi verildi

DÜZCE(İHA) – Düzce'de, belediye meclis kararı ile kavşağa 15 Temmuz şehidi Ufuk Baysan ismi verildi. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, "Şehidimizin ismi sonsuza dek yaşasın istedik" dedi.

Düzce Belediye Meclisi kararı ile Nezih Tücüncüoğlu Bulvarı üzerinde Aziziye Mahallesi girişi ile D-100 karayolunun kesiştiği kavşağa 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı'nda bombalanan Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda şehit düşen Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın ismi verildi. 15 Temmuz'un 9. yılında kavşağın isminin yer aldığı tabela kavşağa dikildi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, şehitlerin isimlerinin unutulmaması gerektiğini vurgulayarak "15 Temmuz şehidimiz Ufuk Baysan'ın adını bu kavşağa vererek, onun aziz hatırasını şehrimizin kalbinde yaşatmak istedik. Şehitlerimizi unutmuyor, unutturmuyoruz. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun" dedi. - DÜZCE