Yeni yılın ilk dakikalarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki havai fişekli kutlama ve Ortaköy'deki coşkulu kalabalık dron ile havadan görüntülendi. Yeni yılın ilk dakikalarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü renkli görüntülere sahne oldu. 2023'e girildiği ilk dakikalarda havai fişek gösterisi ile birlikte köprünün ışıl ışıl görüntüsü adeta görsel şölen yaşatırken, o anlar dron ile havadan görüntülendi. Öte yandan Ortaköy'de coşkuyla yeni yılı kutlayan kalabalık da dron kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yılbaşı coşkusu havadan görüntülendi - Son Dakika

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