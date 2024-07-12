15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu - Son Dakika
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Yerel

15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olanlar için mevlit okunarak dualar edildi. Hunat Cami'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif'in okunmasının ardından şehitler için dua edildi. Programa birçok yetkili ve vatandaş katıldı.

12.07.2024 14:42  Güncelleme: 14:44
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Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olanlar için mevlit okunarak dualar edildi.

Hunat Cami'nde Cuma namazı öncesi düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif'in okunmasının ardından 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanlar için dua edildi. İl Müftüsü Yusuf Akkuş tarafından dua edilmesinin ardından cemaat Cuma namazını eda etti.

Programa Vali Gökmen Çiçek, belediye başkanları, kurum kuruluş müdürleri, polis ve askeri yetkililer, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Darbe Girişimi, 15 Temmuz, Kayseri, Yerel, Son Dakika

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