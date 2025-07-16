15 Temmuz şehitleri Malatya'da dualarla yad edildi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 9'uncu yıl dönümünde Malatya'da düzenlenen programda şehitler dualarla anıldı, birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı.

15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü'nün 9'uncu yıl dönümü dolayısıyla Malatya'da anma programı düzenlendi. Yüzüncü Yıl Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen etkinlikler, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi. Programda sırasıyla Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak ve Malatya Valisi Seddar Yavuz birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından 15 Temmuz Koşusu'na katılan sporculara madalyaları takdim edildi. Program İl müftülüğün ilahi korosu, 2. Ordu Bandosu ve mehteran gösteri ile devam etti. - MALATYA