15 Temmuz Şehitleri mezarları başında anıldı

15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Malatyalı Fuat Bozkurt, mezarı başında dualarla anıldı. Anma törenine ailesi de katılırken, duygu dolu anlar yaşandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin 9. yıl dönümünde, Malatyalı 15 Temmuz şehitleri kabirleri başında dualarla anıldı. Kent merkezindeki anma töreni ise Şehir Mezarlığı'nda gerçekleştirildi.

15 Temmuz gecesi Ankara'da şehit düşen Malatyalı kahramanlardan Fuat Bozkurt Malatya Şehir Mezarlığı'nda, Engin Tilbaç Pütürge'nin Nohutlu Mahalle Mezarlığı'nda, Zekeriya Bitmez ise Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi Mezarlığı'nda düzenlenen programlarla anıldı.

Fuat Bozkurt'un kabrinin bulunduğu Malatya Şehir Mezarlığı'ndaki törene; Malatya Valisi Seddar Yavuz, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, 2. Ordu Komutanlığı Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Mehmet Fatih Ören, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Jandarma Komutanı Tolunay Başer, Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, şehit yakınları ile askeri ve emniyet personeli katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, İl Müftüsü Ramazan Dolu tarafından şehitler için dua edildi. Törende ayrıca şehit Fuat Bozkurt'un annesi Sebahat Bozkurt, ağabeyi Fatih Bozkurt ve dedesi Mustafa Yılmaz da hazır bulundu.

Anma programı sonunda protokol üyeleri tarafından şehit Fuat Bozkurt'un kabrine karanfil bırakıldı. - MALATYA