İhlas Haber Ajansı'nın "Oradaydık, Unutmadık, Unutturmadık" sergisi Zeytinburnu'nda açıldı - Son Dakika
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İhlas Haber Ajansı'nın "Oradaydık, Unutmadık, Unutturmadık" sergisi Zeytinburnu'nda açıldı

15.07.2026 22:51
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FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 10. yılında İHA muhabirlerinin çektiği fotoğraflardan oluşan 'Oradaydık, Unutmadık, Unutturmadık' sergisi Zeytinburnu'nda açıldı. Ayrıca 'Direniş ve Adalet' Kısa Film Senaryo Yarışması ödülleri verildi ve panel düzenlendi.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin 10'uncu yılı dolayısıyla, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirlerinin darbe gecesi çektiği fotoğraflardan oluşan "Oradaydık, Unutmadık, Unutturmadık" fotoğraf sergisi Zeytinburnu'nda açıldı. Ayrıca, "Direniş ve Adalet" Kısa Film Senaryo Yarışması'nın ödülleri sahiplerini bulurken, 15 Temmuz'un farklı yönleriyle ele alınan bir panel düzenlendi.

15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçerken, o kanlı gecede sahada olan İhlas Haber Ajansı (İHA) ekipleri olanları saniye saniye takip ederek dünyaya aktardı. İHA ekiplerinin objektiflerine yansıyan tarihi karelerden oluşan "Oradaydık, Unutmadık, Unutturmadık" isimli fotoğraf sergisi Zeytinburnu'nda açıldı. Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı'nda düzenlenen açılış programına Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Zeytinburnu Kaymakamı Adem Uslu, İhlas Haber Ajansı İstanbul 3'üncü Bölge Müdürü Ömer Faruk Aydemir, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kurdele kesiminin ardından davetliler sergiyi gezerek İHA muhabirlerinin objektifine yansıyan kareleri inceledi.

Ayrıca, Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı'nda "Direniş ve Adalet" Kısa Film Senaryo Yarışması'nın ödülleri sahiplerini buldu. 15 Temmuz'un farklı yönleriyle ele alınan bir panel düzenlendi. Genç senaristlere yeni hikayelerini sinemaya taşıma fırsatı sunan yarışmada dereceye giren projelere toplam 725 bin TL ödül verildi. Birinci seçilen senaryo ise ayrıca 500 bin TL'lik yapım desteğiyle profesyonel bir kısa filme dönüştürülecek. Hazırlanacak film, 15 Temmuz 2027'de düzenlenecek anma etkinliklerinde izleyiciyle buluşturulacak.

Serginin açılışında konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişiminin 10. yıl dönümünü idrak ettiklerini belirterek, serginin hem o gece yaşananları hafızalarda canlı tutmayı hem de Türkiye'nin geleceğine yönelik vizyonunu ziyaretçilere aktarmayı amaçladığını söyledi.

Arısoy, "Bu akşam Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı'nda 15 Temmuz kalkışmasının hain FETÖ darbe girişiminin onuncu yılını idrak ediyoruz. Biraz önce içerisinde bulunduğumuz sergi alanını gezdik. Burada hem İhlas Haber Ajansı tarafından çekilmiş fotoğraflar hem de genel olarak hepimizin bildiği 15 Temmuz fotoğraflarıyla 15 Temmuz'u yeniden hatırlatıyoruz ama aynı zamanda ikinci bölümünde geleceğe dair Cumhurbaşkanımızın yürüttüğü savunma sanayi yüzyılı, bilimin ve teknolojinin yüzyılı, başarının yüzyılı gibi önümüzdeki yüzyıla umut veren bir sergi 31 Temmuz'a kadar Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı'nda ziyaretçilere açık olacak. Unutmayalım, bu meydan Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla bir anda bütün meydan dolmuştu, aynı zamanda gazi meydan. Zaten bu sebeple 15 Temmuz Meydanı olarak adlandırıldı. Burada açtığımız sergi 31 Temmuz'a kadar Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı'nda ziyaretçilerini bekliyor. Bütün hemşehrilerimizi, İstanbulluları bekliyoruz" dedi.

Programda konuşan Zeytinburnu Kaymakamı Adem Uslu, "Bu akşam yine burada, 15 Temmuz Meydanı'nda, ellerimizde bayraklarımız ve yüreğimizde vatan sevgimizle burada bir aradayız. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sizler var oldukça Türk milleti, Türk devleti var olacaktır. Hiçbir şer güç bu millete diz çöktüremeyecektir" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İhlas Haber Ajansı'nın 'Oradaydık, Unutmadık, Unutturmadık' sergisi Zeytinburnu'nda açıldı - Son Dakika

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