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158 yıllık Hacı Hızır Salih Efendi Konağı Merkezefendi'ye kazandırıldı

158 yıllık tarihi konak, Merkezefendi Belediyesi eliyle yeniden hayat buldu

DENİZLİ - Merkezefendi Belediyesi, 158 yıllık Hacı Hızır Salih Efendi Konağı'nın restorasyonunu tamamlayarak açılışını gerçekleştirdi. Titiz bir çalışma ile restore edilen binada tarihi dokuların korunmasına özen gösterildi.

Merkezefendi Belediyesi, tarihi ve kültürel mirası koruma çabaları amacıyla 158 yıllık Hacı Hızır Salih Efendi Konağı'nın restorasyonu tamamlanarak açılışı yapıldı. 158 yıllık bu değerli yapı, titiz bir restorasyon sürecinden geçirilerek eski ihtişamına kavuşturuldu. Restorasyon sürecinde özgün detayların korunduğu ve yapıya zarar verilmeden modern yaşama uygun hale getirildi. Konağın açılış törenine Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

"Geçmişin izleri geleceğe taşındı"

Restorasyonun önemini vurgulayarak, konağın gelecek nesillere aktarılmasında büyük bir adım atıldığını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Biz yola çıkarken tarihimize, kültürel mirasımıza ve değerlerimize sahip çıkacağız demiştik. Bugün bunun da bir gururunu yaşıyoruz hep birlikte. 1865 yılında Hacı Hızır Salih Efendinin babası Ünerris Hasan Efendi tarafından yaptırıla konak, 158 yıllık bir Denizli tarihine sahip. Bize bu konağı verdikleri için ben tüm aile fertlerine teşekkür ediyorum. Konağı biz 2022 yılında devir aldık. Hacı Hızır Salih Efendi Konağı, sadece bir bina değil, aynı zamanda geçmişimizin, geleneklerimizin ve kültürümüzün bir yansımasıdır. Bu değerli mirasın gelecek nesillere aktarılması için titizlikle çalıştık ve konağı aslına uygun şekilde restore ettik. Belediyemiz bünyesine kazandırarak restorasyon çalışmalarını tamamladığımız Denizli'mizin en eski konaklarından olan, 158 yıllık tarihi mirasımız, Hacı Hızır Salih Efendi Konağı'mızı hizmete açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İlçemize ve şehrimize hayırlı olsun" dedi.

Konağın Merkezefendi'ye kazandırılmasından dolayı Başkan Doğan ve ekibine teşekkür eden Salih Erden, "Bu güzelliği inanın birçok insan yapmayabilirdi. Başkan Doğan ve ekibine bu eseri şehrimize kazandırdıkları için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi bir toplumun tarihinden uzaklaşmaması için tarihi eserleri yaşatacak yöneticilere ihtiyaç var" dedi.

158 yıllık konağın kültürel mirasa kazandırılmasına emeği geçenleri kutlayan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ise şöyle konuştu:

"İnşallah gençlerimiz ve çocuklarımız, bu konağı gelip görerek atalarını yad ederler. Tarihe, kentlerin dokusuna sahip çıkabilmek, sadece ranta ve rantiyeciye değil, gerçekten geleceğe bir miras bırakabilmek biz yöneticilerin en önemli sorumlulukları arasında yer alıyor"

Törende yapılan konuşmaların ardından restore edilen 158 yıllık tarihi konak, protokol üyeleri tarafından ziyaretlere açıldı.