 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
16. Çukurova Kitap Fuarı Kapılarını Açtı - Son Dakika
Üye Girişi

16. Çukurova Kitap Fuarı Kapılarını Açtı

Adana'da düzenlenen 16. Çukurova Kitap Fuarı, kitapseverlere kapılarını açtı. Fuar, 9 gün boyunca ziyaretçilere açık olacak. Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Adana'nın kültürel zenginliklerine vurgu yaparak kitap fuarının önemini belirtti. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise fuarın Adana'ya yakıştığını ve çocukların daha fazla faydalanması için çalışmalar yapıldığını ifade etti. Fuar, 21 Ocak'ta sona erecek.

16. Çukurova Kitap Fuarı Kapılarını Açtı
13.01.2024 - 16:51,  Güncelleme: 16:57
Abone Ol

16. Çukurova Kitap Fuarı kapılarını açtı

Kitapseverler, 9 gün boyunca fuarı gezebilecek

ADANA - Adana'da bu yıl 16'ıncısı düzenlenen Çukurova Kitap Fuarı, kapılarını ziyaretçilerine açtı. Kitapseverler, 9 gün boyunca açık olacak fuarı gezebilecek.

Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki kitap fuarının açılış töreninde konuşan Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, "Adana fuarlar şehri, 5 aydır fuarlar gerçekleştirdik. Çok büyük katılımlar oluyor. Girerken elinde kitap almış aileler görmek, böyle canlı dinamik yüksek katılımlı fuarı gerçekleştiriyor olmak aslında Adana'da ki kitap fuarının diğer fuarlardan da ayıran bir husus. Her şey ilimle, irfanla, okumakla, bilmekle, bilimle, sanatla gerçekleşir. Adana bu anlamda büyük sanatçıların büyük yazarları yetiştirmiş bir şehir. Her anlamda büyük zenginlikler var. Adana Türkiye'nin bir özeti gibi. Adana'da bir irfan var, kültür var, okuryazarlık var. Sanatçı, yazar yetiştirmiş büyük insanlar var. Adana sadece sanayi anlamda değil kültürel anlamda da münbit bir coğrafya, ondan dolayı da bu kitap fuarlarının muhakkak karşılığı var. Ben buradan kitap alan, evinde kütüphane kuran çocuklara, çocuklarına kitabın kokusunu hissettiren ailelere teşekkür ediyorum" dedi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da yapılan tüm fuarların Adana'ya yakıştığını söyledi. Başkan Karalar, fuardan çocukların daha fazla istifade etmesi için çalışmalar yaptıklarını kaydederek okullardan öğrencilerin fuara getirilmesine destek verdiklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından fuarın açılış kurdelesi kesildi ve protokol üyeleri stantları gezdi. Vatandaşların ilgi gösterdiği fuar 21 Ocak'ta sona erecek.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Çukurova, Adana, Edebiyat, Kültür, Etkinlik, Yerel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 16. Çukurova Kitap Fuarı Kapılarını Açtı - Son Dakika


17:01
CHP MYK'nin olağanüstü toplantısı sona erdi! İktidara 6 soru sordular CHP MYK'nin olağanüstü toplantısı sona erdi! İktidara 6 soru sordular
16:59
Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi Süper Lig'de ilk kez kullanıldı! İşte verdiği karar Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi Süper Lig'de ilk kez kullanıldı! İşte verdiği karar
16:37
Yine aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u galibiyeti unuttu Yine aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u galibiyeti unuttu
16:16
Dolmabahçe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşen güvenlik zirvesi sona erdi Dolmabahçe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşen güvenlik zirvesi sona erdi
16:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Akşener'le görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Akşener'le görüştü
15:21
Sızma girişiminde bulunan 9 terörist böyle öldürüldü Sızma girişiminde bulunan 9 terörist böyle öldürüldü
15:05
Zafer Partisi'nin İBB Başkan Adayı Azmi Karamahmutoğlu oldu Zafer Partisi'nin İBB Başkan Adayı Azmi Karamahmutoğlu oldu
14:25
Oğlunu öldüren baba, aynı silahla intihar etti Oğlunu öldüren baba, aynı silahla intihar etti

Son Dakika
17:01 CHP MYK'nin olağanüstü toplantısı sona erdi! İktidara 6 soru sordular
16:59 Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi Süper Lig'de ilk kez kullanıldı! İşte verdiği karar
16:37 Yine aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u galibiyeti unuttu
16:16 Dolmabahçe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşen güvenlik zirvesi sona erdi
16:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Akşener'le görüştü
15:21 Sızma girişiminde bulunan 9 terörist böyle öldürüldü
15:05 Zafer Partisi'nin İBB Başkan Adayı Azmi Karamahmutoğlu oldu
14:25 Oğlunu öldüren baba, aynı silahla intihar etti
14:14 Terör hedefleri vuruluyor! 32 terörist etkisiz hale getirildi
14:05 Ünlü isimlerden şehit düşen 9 askerimiz için taziye mesajları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2024 17:43:52. #1.12#
SON DAKİKA: 16. Çukurova Kitap Fuarı Kapılarını Açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement