16 yaşında gözaltına alınan Semavi, asit dolu çukurda gördüğü işkenceyi unutamıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

16 yaşında gözaltına alınan Semavi, asit dolu çukurda gördüğü işkenceyi unutamıyor

16 yaşında gözaltına alınan Semavi, asit dolu çukurda gördüğü işkenceyi unutamıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

12 Eylül 1980 darbesinin ardından 16 yaşındayken gözaltına alınan ve 7 yıl cezaevinde kalan Nusaybinli Abdurrahim Semavi, iki buçuk gün asit dolu foseptik çukurunda tutulduğunu anlattı. Semavi, darbecilerin yargılandığı sürecin yetersiz kaldığını belirterek toplumun kaynaşmasının önündeki en büyük engelin 12 Eylül Anayasası olduğunu söyledi.

Haber: Gülten Akgül

(MARDİN) - 12 Eylül 1980 askeri darbesinin ardından henüz 16 yaşındayken gözaltına alınan ve 7 yıl cezaevinde kalan Mardin Nusaybin doğumlu Abdurrahim Semavi, gördüğü işkenceleri unutamadığını belirtti.

12 Eylül 1980 askeri darbesinin üzerinden 46 yıl geçmesine rağmen hafızalardaki tazeliğini koruyan acılar, dönemin canlı tanıklarıyla yeniden gündeme geliyor. Henüz 16 yaşındayken gözaltına alınıp 7 yıl boyunca ağır işkencelere maruz kalan Nusaybinli Abdurrahim Semavi, cezaevi yıllarında yaşadığı vahşeti, ailesine çektirilen eziyetleri ve darbelerin toplumda bıraktığı derin yaraları anlattı.

O dönemde cezaevlerinde insan aklının almayacağı işkence yöntemlerinin uygulandığını belirten Semavi, yaşananların bugüne kadar kitaplar veya belgesellerle ancak yüzde 10'unun anlatılabildiğini vurguladı. Utanç verici uygulamalar nedeniyle mağdurların konuşmaktan çekindiğini ifade eden Semavi, kendisinin de ağır işkencelerden geçtiğini ve iki buçuk gün boyunca asit dolu foseptik çukurunda tutulduğunu anlattı.

Semavi, "Çukurdan çıkarıldığımda arkadaşlar üstümü temizlemeye çalıştı. Asit yüzünden bütün vücudum yandığı için acıdan attığım çığlıkları unutamıyorum. 'Bana dokunmayın' diye bağırmıştım. O gün derim adeta ikinci kez soyulup tazelendi" dedi.

"ARANAN KİŞİYE ULAŞILAMAZSA, AİLE ÜYELERİ REHİN ALINIYORDU"

Sadece tutuklananların değil, dışarıdaki ailelerin de büyük bedeller ödediğini söyleyen Semavi, darbe sürecinde akrabaların desteği olmadan ayakta kalmanın imkansız hale geldiğini ve evlerin ekonomik olarak tamamen çöktüğünü belirtti.

Sistematik bir "rehin alma" politikası yürütüldüğünü ifade eden Semavi, "Bir evde aranan birine ulaşılamıyorsa kardeşi, annesi, eşi, hatta babası gözaltına alınırdı. Rahmetli babam bile yaşlı haline rağmen sadece biz arandığımız için tugayda günlerce işkence gördü" dedi.

Darbecilerin yargılandığı sürecin yüreklere bir nebze su serptiğini ancak yetersiz kaldığını belirten Semavi, "Toplumun kaynaşmasının önündeki en büyük engel 12 Eylül Anayasası'dır. Hatta Türkiye'deki terör sorununun mimarı bile o günkü zihniyettir" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

12 Eylül Darbesi, İnsan Hakları, Eylül, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 16 yaşında gözaltına alınan Semavi, asit dolu çukurda gördüğü işkenceyi unutamıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kilosu 3 bin TL Amasya’nın bamyası artık gramla satılıyor Kilosu 3 bin TL! Amasya'nın bamyası artık gramla satılıyor
Maltepe’deki kiracı dehşetinden yeni görüntüler Maltepe'deki kiracı dehşetinden yeni görüntüler
Cezayir, BAE ile tüm diplomatik ilişkilerini kesti, büyükelçiye 48 saat süre tanıdı Cezayir, BAE ile tüm diplomatik ilişkilerini kesti, büyükelçiye 48 saat süre tanıdı
Ankara’da amca dehşeti: Yeğenini 3 kurşunla öldürdü Ankara'da amca dehşeti: Yeğenini 3 kurşunla öldürdü
Kara Haydar’ı yakacak MASAK raporu Geliri sadece 74 bin TL Kara Haydar'ı yakacak MASAK raporu! Geliri sadece 74 bin TL
Köpeği kamyonetin arkasına bağlayıp sürükleyerek götürdü Köpeği kamyonetin arkasına bağlayıp sürükleyerek götürdü

15:46
Çöplükten define bulan Sivaslı, verilen ödülü beğenmeyince borçlu çıktı
Çöplükten define bulan Sivaslı, verilen ödülü beğenmeyince borçlu çıktı
15:15
Fenerbahçe ve Galatasaray için tüm hesaplar değişti İşte yeni tur ihtimalleri
Fenerbahçe ve Galatasaray için tüm hesaplar değişti! İşte yeni tur ihtimalleri
14:57
Gelin arabasına asılan yazıya bakın Kayınpeder görüp damadı hastanelik etti
Gelin arabasına asılan yazıya bakın! Kayınpeder görüp damadı hastanelik etti
14:48
İmamoğlu artık siyasi yasaklı Karar sonrası çıldırdı, salondan zorla çıkardılar
İmamoğlu artık siyasi yasaklı! Karar sonrası çıldırdı, salondan zorla çıkardılar
14:29
Trabzonluları hedef alan Ertuğrul Kaya hakkında gözaltı kararı
Trabzonluları hedef alan Ertuğrul Kaya hakkında gözaltı kararı
14:13
Seçil Erzan’dan bomba Arda Turan çıkışı: 1000 yıl ceza verin
Seçil Erzan’dan bomba Arda Turan çıkışı: 1000 yıl ceza verin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2026 15:59:35. #.0.2#
SON DAKİKA: 16 yaşında gözaltına alınan Semavi, asit dolu çukurda gördüğü işkenceyi unutamıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement